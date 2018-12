MASAKRIRAO JE POLA SATA, UDARAO JOJ GLAVOM O LAVABO, SLOMIO JOJ ZUBE I NOS, CELA KAFANA NEMO GLEDALA: Pojavio se snimak brutalnog premlaćivanja tinejdžerke (UZNEMIRUJUĆE)

Iako je Darko Kovačević zvani Daruvarac devojci slomio kosti lica, nos, zube i naneo joj i druge veoma ozbiljne povrede, danas je pušten na slobodu.

Javnost je u junu, kada se napad i odigrao, bila iznenađena i reakcijom svih koji su se zatekli u zadarskom kafiću. Niko joj nije pružio pomoć, naprotiv, pojačali su muziku, a zatim i oprali krv sa zidova i podova kako bi sakrili dokaze. Daruvarac je tinejdžerku tukao pesnicama i nogama, a glavom joj je udarao o lavabo u toaletu.

Sa Daruvarcem se pretučena devojka kratko viđala, a majka se s tom vezom nije slagala. Znala je ko je Darko Kovačević, a policija je znala još bolje jer je imao 40 krivičnih i prekršajnih prijava. Kada je saznala da joj je ćerka pretučena, odmah ga je nazvala.



Dok je devojka bila u bolnici, majka je nazvala Kovačevića.

"Slušaj me"!

"Ko je"

"Naslikaj se ispred hirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je iskasapio. Ima unutrašnje krvarenje. Dolazi, policija je ovde, kako god znaš ili će te naći. Čoveče, dete si mi ubio!"

"Ti si dete, majmune od 38 godina, ti si dete od 18 godina raskasapio...", ponovila mu je, a on je i dalje govorio kako ne zna o čemu govori.

"Ja nemam pojma o čemu ti pričaš"

Majka je nazvala i policiju.

Na prvi poziv od 41 sekunde niko se nije javio. Na glavno pitanje gde je napadač, odgovor niko nije znao. Gradom su krenule glasine da pobegao iz zemlje. Prvi razgovor s policijom je glasio:

"Nije priveden?"

"Ne."

"Zašto nije priveden, možete li mi reći?"

"Pa zato što je pobegao. Nismo ga našli. A gde on živi, recite mi."

"Odakle da ja znam?"

Majka je njegov broj dala policiji negde oko šest ujutro. Na njegovoj kućnoj adresi do tog trenutka iz policije ga niko nije tražio, iako svi znaju da je reč o opasnom kriminalcu.

"Ja sam mama devojčice koja je pretučena noćas."

"Dobro".

"Ja sam dobila obaveštenje da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle celu noć sama istražujem. Taj čovek je pretio mojoj drugoj ćerki da će doći ubiti nju i malog zato što je ovo prijavljeno policiji"

" Je l' on sad kod kuće?"

"Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici…"

"Sad će momci doći svakog trena tamo, pa ćemo videti"

"OK, hvala"

"Pa se vi pomerite odatle".

Oko deset sati ujutro upravo na tom mestu je i uhapšen.

On se danas našao na slobodi jer mu je istekao zakonski rok koliko može biti zadržan u pritvoru. Daruvarac mora tri puta nedeljno da se javlja policiji. Zabranjeno mu je da se približava žrtvi i da je kontaktira, ne sme da napusti prebivalište, a oduzeli su mu i dokumente.

