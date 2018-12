PERNAR ISPROZIVAO KOLINDU: Bolji sam prema svojoj ženi, nego predsednica prema svom mužu, makar je ne isecam sa fotografija! (FOTO)

Ovog puta ismejao je hrvatsku predsednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je prilikom posete s engleskom kraljicom Elizabetom isekla supruga Jakova s fotografije i objavila samo njih dve.

Prilikom poslovnog puta u Moskvu nije mogao da povede svoju ženu, a troškove puta za suprugu nisu mu platili ni za odlazak u Prag i Rim.

“Ako neko zove mene u goste i traži moju prisutnost, a pritom kaže – za tvoju ženu nas nije briga, sam rešavaj njene troškove, za mene to nije poštovanje i čast, nego dokaz nepoštovanja i omalovažavanja. Naravno da se takvim ljudima neću odazvati u goste, da li biste vi?”, napisao je Pernar na svom Fejsbuku.

U subotu je objavio zajedničku fotografiju sa svojom devojkom s kojom uživa u Moskvi, a Rusima ovo pitanje nije bio problem.

“Zvali su me na konferencije u Rim i Prag, pitao sam ih pokrivaju li troškove za moju ženu jer ne nameravam da idem sam. Odgovorili su da ne, doživeo sam to kao provokaciju i čin nepoštovanja, pa sam odbio da se odazovem. Kad su me Rusi pre nedelju dana pozvali u Moskvu, postavio sam isto pitanje, odgovorili su – to nije nikakav problem! Budući da su bili galantni i pokazali više poštovanje od škrtica iz Brisela, s zadovoljstvom sam se odazvao”, rekao je.

“Svoju ženu cenim, ne režem je s fotografija kao neki već je uvek pitam da zajedno stanemo pred objektiv. Ne ostavljam je samu kod kuće i uvek kada je u mogućnosti, zovem je da putujemo zajedno gde god to bilo. To je zato jer je volim i poštujem, na kraju krajeva, pa s kim ću ići na dalek put ako ne s sopstvenom ženom. Mnogima je to nejasno, ne mogu razumeti da je poštovanje prema mojoj ženi, meni ravno poštovanju prema meni. Ko poštuje moju ženu, poštuje i mene, ko nju ne poštuje, ne poštuje niti mene.”, napisao je.



Nisu se svi čitaoci složili sa njegovim izjavama: “Poštuj svoju ženu, to ti niko ne brani… Ali plati za njeno putovanja!”, rekao je korisnik Fejsbuka.

