INDEX OJADIO KOLINDU: 2019. su izbori, zato predsednica dočekuje Novu godinu s narodom umesto na privatnim zabavama u Americi!

To je prvi put da Grabar-Kitarovićeva dočekuje Novu godinu s narodnom, kako su radili njeni prethodnici i kako rade predsednici većine evropskih zemalja.

Doduše, ona je tokom izborne kampanje slavila Novu godinu s demonstrantima u Savskoj ulici, a 2015. i 2016. bila je u SAD. Do danas se ne zna da li su to bile privatne ili sližbene posete jer nikad nije priložila dokumentaciju iz koje bi se to videlo, nego su te posete proglašene državnom tajnom.

Tradiciju da predsjednici slave Novu godinu s ''narodom'' uveo je još prvi predsednik Hrvatske, Franjo Tuđman, a nastavili su je Stjepan Mesić i Ivo Josipović.

Grabar-Kitarovićeva se dve godine zaredom odlučila se na privatne zabave u stranoj zemlji bez ikakvog protokola. Pritisnuta aferama odlaska u SAD za Novu godinu, predsednica je prošle godine ostala u domovini, pa je objavljeno da je slavila u krugu porodice, opet bez protokola.

Otkuda onda promena sada? Nova godina mogla bi da bude i izborna, pa nije ni čudo da se menjaju navike, dodaje hrvatski portal.

