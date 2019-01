TATA MI JE IZGRIZAO RUKE DO KRVI, A ONDA ZAPUCAO NA MENE IZ PIŠTOLJA: Potresna ispovest tinejdžera (18) kog je otac pokušao da ubije na parkingu u Zagrebu!

Arsen Dedić (45) je svog sina R. D.(18) pozvao u kola i izvadio pištolj. Drškom mu je prvo razbio arkadu, onda je usledilo oko deset minuta rvanja, a kad je žrtva počela da beži, otac je zapucao...Nesrećni mladić otkrio je detalje krvavog događaja koji se odigrao u Zagrebu 30. decembra.

"Trčao sam glavom bez obzira, nisam uopšte znao kuda da pobegnem od njega, bilo me je strah jer je on nagao čovek. Dok sam spasavao živu glavu, čuo sam kako puca iz pištolja, mislim da je ispalio dva ili tri hica, ali nisam imao pojma u kom smeru lete meci jer sam mu bio okrenut leđima", ispričao je R.D. (18).

Utrčao u kazino

"Utrčao sam u prolaz koji vodi prema pijaci kako bih se sakrio između štandova i prodavnica, i u tom trenutku sam ugledao kazino i odlučio da uđem u kazino jer je ispred stajao čuvar, pa sam pretpostavio da će on da zaustavi mog oca ako pokuša da uđe za mnom", reči su kojima R. D. (18) opisuje trenutke koji su se prošle nedelje popodne odigravali kad je pokušao da ga ubije rođeni otac Arsen Dedić (45).

Kako priča taj 18-godišnjak, sedeo je u jednom od kafića na pijaci s devojkom i nekoliko prijatelja, kad ga je oko 16 časova pozvao otac i rekao mu da izađe na ulicu jer moraju da razgovaraju. Dovezao se u svom crnom BWM i rukom mu pokazao da uđe u automobil, a R. D. koji nije znao o čemu njegov otac želi da razgovara, bez ikakve zadrške je ušao u automobil i seo na suvozačevo mesto.

"On je odmah počeo da viče zbog nekih naših nesređenih porodičnih razmirica i pola minuta kasnije iz jakne je izvadio pištolj kojim me je udario po glavi i slomio mi arkadu. Posle toga mi je sledećih nekoliko trenutaka u magli, mislim da sam bio i izgubio svest nakratko, a tata me tad odvezao krug oko pijace i zatim stao na parkingu. Tu je ponovno krenuo na mene pištoljem, možda bi me i ubio da nisam uspeo da ga uhvatim za ruke i da ga držim", prepričava R. D.

Guranje je trajalo oko 10 minuta, a za to vreme ga je otac do krvi izgrizao po rukama u nastojanju da se oslobodi. U tom metežu pištolj je jednom i opalio, a metak je prošao kroz zadnje staklo. Svedoci su gledali štA se događa u automobilu, ali niko se nije usudio da priđe i pomogne mladiću, a tek nakon što je 18-godišnjak u jednom trenutku iskoristio trenutak nepažnje svog oca te iskočio iz BWM i počeo da beži prema pijaci, žena čiji je automobil bio parkiran do Arsenovog BMW nazvala je policiju.

Pištolj poseduje legalno

"Nakon što sam pobegao u kasino, nisam želeo da izlazim jer nisam znao što će se dogoditi. Policija je stigla do mene nakon oko 15 minuta i zamolili su me da izađem i odvedem ih do mesta gde je bila pucnjava. Krenuo sam s njima, a kad smo došli, na tom parkingu nije bilo ni automobila ni mog oca. On se sat kasnije sam predao", prepričava 18-godišnjak koji se trenutno, kako kaže, oporavlja od povreda.

Arsen Dedić je prijavljen zbog pokušaja ubistva, ali i pretnji koje je te nedelje upućivao svojoj 32-godišnjoj nevenčanoj supruzi.

U celoj priči ističe se i činjenica kako je Dedić pištolj kojim je okolo pucao u maniru kakvog šerifa na Divljem zapadu poseduje potpuno legalno, pored činjenice da je u prošlosti već bio prijavljen i osuđen zbog nekoliko krivičnih dela.

