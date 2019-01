BURA NAPRAVILA HAOS NA JADRANU: Vetar duvao više od 160 km na sat, malo je falilo da se stvori pravi URAGAN! (VIDEO)

Takvi udari bure mogu biti razorni - srušen je stub rasvete, iskrivljneo je nekoliko semafora u Splitu, a oštećeno je nekoliko krovova.



"Kad smo pogledali kroz prozor videli smo da je na moru počeo da se diže kao nekakav krug i nešto zeleno oko njega. Svi smo se iz kuće iznenadili kad smo to videli jer eto živim ovde već 24 godine i prvi put sam doživela ovako nešto", rekla je jedna Hrvatica.

Radi se o prašinskim pijavicama. One zbog jakog vetra dižu prašinu i sve što im se nađe na putu. To je vetar koji rotira, može se dogoditi i na samoj morskoj površini i na samoj obali.

"Kada jak vetar na obali duva toliko jako, stvore se peščani vrtlozi koji se nazivaju veštice", objasnila je ovu prirodnu pojavu meteorolog Dunja Mazoco

Ona je na prokomentarisla jaku, orkansku buru koja od srede duva na Jadranu.

"U ovoj situaciji zanimljivija je činjenica da je srednja brzina vetra noćas bila 115 km/h. To je zaista retko, da ne kažem zanimljivo. Bura je po svojoj naravi mahovita i opasna je upravo zbog udara koji su u pravilu dva do dva i po puta jači od konstante. Međutim, kad vetar konstantno ima orkansku snagu, on razara. Za ilustraciju, to je samo za nijansu, za pišljivi metar po sekundi ili malo manje od 4 kilometra na sat, slabije od prve kategorije Safir-Simpsonove uraganske skale. Malo je, dakle, nedostajalo, da imamo uragan u zadarskom zaleđu", napisala je.



Bura je u četvrtak ujutru napravila pravi dar-mar po Splitu i okolini. Padala su stabla, kontejneri jurili ulicama, rušili se semafori.

Najgore je bilo u jutarnjim satima.

Za Dalmaciju je i dalje na snazi crveno meteo upozorenje. Izuzetno opasno vreme biće na i Kvarneru i Velebitskom kanalu, javlja DHMZ.



