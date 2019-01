JEZIVA PORUKA SRBIMA U HRVATSKOJ PRED PRAVOSLAVNI BOŽIĆ: Spomenik žrtvama NOB kod Knina išaran ustaškim simbolima

Na spomeniku se nalaze imena oko 150 žrtava, stanovnika sela Polače, koji su stradali za vreme Drugog svetskog rata. Grafit mržnje, prema rečima meštana sela Polače, jasna je poruka pred predstojeći pravoslavni Božić.

"Neko je to ispisao prošlu noć, tako da nikoga nismo mogli ni videti. Žalosno je što se takve stvari rade, ali to nam je, valjda, čestitka svima za Božić. Nije problem samo proslednji rat, sada su krivci i oni koji su stradali i u Drugom svetskom ratu. Ako budemo obrisali grafit, možda će sledeći put i srušiti spomenik. Jadno, ali je to realno stanje o dobrodošlici Srbima u Hrvatskoj", kaže jedan od stanovnika Polače.

U selu Polača žive srpski povratnici koje je ovaj vandalski čin vidno uznemirio, naročito što se sve desilo u vreme priprema za proslavu predstojećeg Božića pa je radost praznika zamenio strah zbog ovog vandalskog čina.

Spomenik u Polači nalazi se neposredno uz magistralni put koji od Knina vodi ka Splitu, a podignut je 1963. godine u znak sećanja na 237 boraca poginulih u NOB-u od 1941. do 1945. godine.

