"Vidite da je to usrećilo gradonačelnika, tih 10 lipa. I to bi moglo biti dovoljno", kaže on

SRAM VAS BILO,SVESTENIK KRISOM DAJE NOVCIC IZ CESNICE PUPOVCU!



Varaju i za praznik!

Svestenik krisom daje novcic iz cesnice Pupovcu,Pupovac ga prosledjuje Bandicu!

Video:@evaamalija pic.twitter.com/4IvED41uOq — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) 06. јануар 2019.

"Kad se dogodi da neko od nas dobije novčić, bilo sveštenik, bilo neko od domaćina poput mene, mi ga nikad ne zadržimo. Otegnuo se proces traženja novčića, a drugi su otišli različitim poslovima, onda je gradonačelnik Bandić bio prvi pri ruci i tu je sva priča", rekao je Pupovac.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir