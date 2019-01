KOMŠIJE U ŠOKU: ČEDOMIR JE PLANIRAO ZLOČIN! Monstrum iz Sukošana tupim predmetom ubio sestru, sestrića i baku, pa mirno popio kafu i presudio i sebi! (VIDEO)

"Bili su dragi i pristojni prema drugim ljudima, ali su se međusobno svađali i vređali", kažu komšije.

Sve je kulminirao kad je u kući nestalo struje.

"To je porodična drama koja se događa često u svetu, a prerasla je u tragediju koja nije trebalo da se dogodi", priča advokat ubijene Zvezdane. "Ona je dobila tu kuću u kojoj su živeli, a prošle godine je to eskaliralo i pokušao je da je istera iz te kuće iako je to bila jedina nekretnina koju ima. Isključio joj je čak i struju. Pokrenuli smo tužbu na to", ispričao je advokat odajući da je to bila " kap koja je prelila čašu, da ljudi ni za blagdane ne mogu da pređu preko nekih stvari", kao i da je situacija bila jako tužna i nehumana.



Čedomir je u kuću svoje sestre došao u nedelju ujutro oko 7. Ona mu je i otvorila vrata i nju je zatukao tupim predmetom tu na pragu. Zatim se popeo na sprat i isto tako izmasakrirao sestrića i sestrinu svekrvu dok su još bili u krevetima. Zatim je mirno otišao na kafu u obližnji kafić. Par sati kasnije nazvao je komšinicu i prijateljicu.

"Ubio sam ih, zovi policiju, napravio sam sranje", rekao joj je i otišao na svoje imanje, gde se obesio. Prethodno je napisao pismo, koje je u posedu policije.

Komšije ne žele ni da priđu kući smrti. Znajući ubicu, ubeđeni su da je on isplanirao zločin i da nije reč o afektu.

"Izgledao je dobro, nije delovao poremećeno, a kako je došlo do toga... Pa ja još ne mogu da dođem sebi", kaže jedan od komšija za Antenu Zadar.

"U šoku smo svi. Ne znam šta bih vam rekla. Iako nije razgovarao sa sestrom, bili su dobra i mirna porodica", rekla je jedna komšinica.

Porodica je od sredine juna bila na sudu zbog imovinsko-pravnih odnosa: Čedomir je potraživao pravo na deo Zvezdanine kuće. Zato joj je isključio struju i ostavio u mraku njenu porodicu, uključujući i teško bolesnu baku.

