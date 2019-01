BAHATI SIN POSLANIKA HDZ PONOVO ŠIRI MRŽNJU NA FEJSBUKU! LAJKOVAO SKANDALOZNU UVREDU SRBA: Dobro si Srbadiji čestita, ko ih j.be! ĐAKIĆ: Živio brate!

On je zbog objavljivanja te fotografije priveden u utorak, a juče pušten na slobodu uz mere opreza redovnog javljanja policiji, nakon čega je tvrdio da mu je "žao da se to dogodilo, ali svi greše", kao i da se ovakva prašina u javnosti ne bi podigla da je neko drugi to učinio.

Hrvatski sajt index.hr prenosi da je njegovu glavnu fotografiju na profilu na Fejsbuku, na kojoj su dva skupocena automobila, komentarisao izvesni Ivan iz Splita koji mu se predstavio kao kolega iz HDZ.

"Nisi ti za Audia ti si tikva za Merđu. Pož od Brata iz HDZ-a Split. Dobro si Srbadiji čestita ko ih j...", napisao je Ivan iz Splita.

Navodi se da mu je na to mlađi Đakić odgovorio sa "Pozdrav brate, živio!" i da bi potvrdio da se slaže s tezom o tome da je "dobro Srbadiji čestita", imenjaku iz Splita i lajkovao komentar.

Đakićev prvi post na Fejsbuku, sa fotografijom ustaškog zločinca, osudila je hrvatska vlada, premijer Andrej Plenković, kao i vladajući HDZ sa partnerima.

