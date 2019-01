SKANDALOZNO! U HRVATSKOJ ZABRANJENO LJUBITI SRBINA: Momak koji je prepravio jezivi grafit "Ubi Srbina" dodavši slovo LJ zaradio krivičnu prijavu!

ZADAR - Ne trpim govor mržnje i zato sam sinoć ispravio grafit. Puno je lepše gledati poruke ljubavi, nego poruke mržnje ili kako bi to Zadrani rekli - mosa bavlju", napisao je početkom decembra Zadranin Jure Zubčić pored fotografije ksenofobnog grafita koji je dopisao.

Naime, na fasadi jedne zgrade u Zadru neko je ispisao grafit "ubi Srbina". Jure je zatim dodao slovo "lj". Danas je, pak, na svom Fejsbuk profilu objavio da je zbog ispravljanja grafita protiv njega podnesena krivična prijava.

"Podnesena je krivična prijava protiv mene zbog uništavanja tuđe imovine zbog dopisanog slova "Lj" i danas sam bio u policiji na razgovoru. Priznajem da sam dopisao slovo Lj, ali ne smatram da sam uništio tuđu imovinu već upravo suprotno, popravio sam je!", napisao je Zubčić.

Sinoć smo prepravili grafit. Danas će ljudi ići tuda na miau ili na izbore. Zdravije je čitati poruke ljubavi :) #mosabavlju pic.twitter.com/T0sFDZSYCw — Jure Zubčić (@jurezubcic) December 9, 2018

S druge strane, javno pozivam anonimnog prijavitelja da me prijavi pod svojim imenom i prezimenom jer sam i ja dopisao slovo i stao iza toga imenom i prezimenom. Zanima me da li je isti anonimac podneo i krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca čiji sam grafit ispravio? I da napomenem da su policijski službenici bili vrlo profesionalni i ljubazni", napisao je on .

