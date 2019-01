PENZIONER SE DOSETIO DA UŠTEDI: Usporio brojilo, pa MAZNUO 4.000 evra!

Međutim, policija i poduzeće Koprivnica plin otkrili su prevaru, pa su priveli sedamdesetogodišnjaka, protiv koga je podneta krivična prijava.

On se tereti da je od 1. januara do 31. decembra 2018. oštetio ovo javno preduzeće za oko 30.000 kuna, navodi Podravski.hr.



Kako navodi ovaj portal, reč je o dosad neviđenoj metodi krađe gasa na koprivničkom području. Sedamdesetogodišnji penzioner postavio je veliki magnet na gasno brojilo. To je znatno usporilo rad tog mernog uređaja i nije pokazivalo stvarnu potrošnju gasa.

Kurir.rs/ Podravski.hr

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir