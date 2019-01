ON JE CAR! OSVOJIO JE INTERNET! Tviteraši sa Balkana slave DEKICU koji je pronašao lek za GRIP! URNEBESNO! (VIDEO)

"Ne postoji grip, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vežbaj, pi*** ti materina", poručio je vitalni 82-godišnjak.

Njegov odgovor postao je hit na društvenim mrežama, a tviteraši su ga prozvali genijalcem, carem, kraljem i legendom, iako je bilo i onih koji su mu prigovorili zbog vulgarnosti.

"Da nije ovako eksplicitan, mogli smo ga iskoristiti za promociju fizioterapeutske profesije", jedan je od komentara.

"Znači, frajer je osvojio Internet, a 2019. je tek krenula da se zakuhava", poručili su drugi.

