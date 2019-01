PLENKOVIĆ O PROZIVKAMA DA RADI U INTERESU SRBIJE I SKANDALOZNIM IZJAVAMA GRADONAČELNIKA VUKOVARA: To su stvari protiv kojih se ne prelazi

On je naveo da, u vezi s incidentima u Vukovaru i postupcima i izjavama tamošnjeg gradonačelnika Ivana Penave, očekuje od Penave da "obavlja sopstvene zadatke tako da snižava tenzije".

Hina prenosi da je Plenković, nakon otvaranja radionice "Digitalizacija javnih usluga" u Zagrebu, odgovarao na pitanja novinara među kojima su se našla i ona o incidentima u Saboru između njega i poslanika Mosta Nikole Grmoje, kao i o Vukovaru.



Na pitanje o Saboru, gde je zamalo došlo do fizičkog obračuna njega i Grmoje, koji je Plenkovića i ministarku spoljnih poslova Hrvatske Mariju Pejčinović-Burić optužio da rade u u interesu Srbije, kazao da se "to pitanje mora sagledati u širem kontekstu" i da "postoje stranke koje žele kao ključne teme da nametnu teme odnosa izmedu Hrvatske i Srbije, odnosa između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj, i to na polariziran način".

"Kada imate aktere koji bi blokirali pregovore Srbije o pristupanju na poglavlju koje se odnosi na pitanje statistike, ekonomske i monetarne unije, onda imate posla sa ljudima koji se ne razumeju u temu, a istovremeno koriste temu ne bi li pojačali spiralu mržnje. Još optužiti potpredsednicu Vlade i ministarku spoljnih poslova za rad u interesu Srbije, predsednika Vlade za sistemski rad u interesu Srbije, druge države, to su stvari protiv kojih se ne prelazi, to sam jasno artikulirao u Saboru," rekao je Plenković.



Na pitanja o incidentima u Vukovaru i postupcima i izjavama gradonačelika Penave, Plenković je ponovio da je razgovarao sa njim više puta u nekoliko poslednjih meseci.



"Razgovarao sam s njim. Razumeo je poruke koje sam mu rekao i očekujem da u okviru svojih nadležnosti obavlja sopstvene zadatke tako da snižava tenzije", kazao je Plenković.

On je ocenio da je Penavin "zadatak da kao gradonačelnik Vukovara bude gradonačelnik svih građana Vukovara".



"To je važno da se razume. Drugo, on je dobio podršku i srpske manjine kada je izabran za gradonačelnika. Isto je važno da ni jednim potezom onaj koji je na vlasti ne pridonosi tenziji. Mi kao Vlada i kao država moramo da idemo napred na osnovu temeljnih postavki, a to su: istina, pronalaženje odgovornih za ratne zločine, poštovanje simbola hrvatske države - zastave, himne, grba - dakle, investicija u obrazovanje mladih ljudi koji iskazuju respekt prema državi čiji su državljani", naveo je Plenković.

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, neposredno nakon što je govorio o "puzajućoj velikosrpskoj politici" i optužio srpsku decu da ne poštuju hrvatsku himnu, jer ne ustaju dok se ona intonira, izjavio je da Samostalna demokratska srpske stranka "kreira haos", pa se, kako je kazao, potom čude ako nešto ne štima.

