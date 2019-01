RUSVAJ USRED ZAGREBA! Skinuo se u gaće, izvadio alatku i zaustavio tramvaj! (VIDEO 18+)

Neimenvani mladić napravio je haos u centru Zagreba kad je stao nasred tramvajskih šina, skinuo se go i 20 minuta držao tramvaj!

Ova čudna situacija dogodila se u petak, 18. januara, ali snimak je objavljen tek danas.

U šest ujutro, kako kaže vozač na snimku, jedan golišavi mladić stao je ispred njegovog tramvaja, spustio pantalone i izvadio polni organ.

"Sedela sam i tramvaj je naglo zakočio, mislila sam najpre da je neki kvar, ali onda je vozač rekao da ćemo morati da se strpimo dok dođe policija jer neko stoji go ispred tramvaja. Morala sam to da vidim svojim očima, pa sam izašla napolje i videla mladića spuštenih pantalona kako stoji pred tramvajem. Dobacila sam mu da bih zaista volela da odem na posao i da makar pređe na drugu stranu ulice, a on se okrenuo, nasmejao i rekao: 'Vi biste na posao?' i nastavio tako da stoji i gestikulira ka vozaču", ispričala je portalu Index Zagrepčanka Brigita Kovačev, svedok događaja. Ona smatra da je momak bio pod uticajem nekih opijata.

Čitav događaj trajao je oko 20-ak minuta, sve do dolaska policije. Kad je video policiju, egzibicionista je skinuo i gaće, a šta se dalje dogodilo s njim još nije poznato.

Kurir.rs/Dnevno.hr/Index.hr

Foto: Printscreen YouTube

Kurir

Autor: Kurir