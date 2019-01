SLIKE BEBA KOJE SU LEŽALE U RANAMA U BOLNICI SU OBIŠLE REGION, A SADA SE OGLASILA I MAJKA: Kad sam im skinula pelene, nisam mogla da verujem! Sestre nije bilo jer je otišla na kafu (VIDEO)

Majka ih je, kaže, sama fotografisala, ali objavio ih je neko drugi.

"Moji blizanci Fran i Filip imaju pet meseci. Rođeni su u 28. nedelji trudnoće i težili su svega 960 i 998 grama. Pre osam dana Frana sam dovela u ‘Fran Mihaljević’ jer je dobio grip. Nisam mogla da budem s njim u bolnici jer je kod kuće ostao njegov blizanac Filip, a kao roditelj negovatelj danonoćno brinem i o ćerki koja ima tešku epilepsiju i lakšu cerebralnu paralizu. Nekoliko dana kasnije zbog gripa je u bolnici završio i Filip. U istoj su sobi, ali svako u svom krevetu", govori majka i dodaje da je u bolnicu donela tri kreme za guzu, i dosta pelena. Osoblju je, kaže, rekla da “ne štede na pelenama”.

Blizance je obilazila svaki dan, ali zbog brige oko bolesne devojčice koju niko ne može dugo da čuva ostajala bi s njima par sati.

"Nakon nekoliko dana lekari su mi rekli da su obojica dobila rota virus. Guze su im bile malo crvene, ali to nije bilo toliko strašno", priča Ana.

U nedelju sam došla u posetu i osetila sam da moram da im promenim pelene i prvo sam ih skinula Franu, jer je Filip vezan za krevetić kako ne bi pokidao braunilu. Još ne mogu da dođem k sebi kad se setim tog prizora. Pa to je potpuno netretirana i nenegovana guza. Da, slikala sam ih s namjerom da to pokažem mojim roditeljima. Kad sam došla do Filipa, njegov je bodi bio potpuno mokar, fekalije su curile iz pelene", objašnjava Ana.

foto: Facebook/Printscreen

Otišla je da pronađe sestre kako bi ih pitala šta se s događa s njenim bebama. Sestra je za to vreme bila na kafi, tvrdi Ana, pa je tek kasnije sa njima porazgovarala.

"Rekle su mi: ‘Mama, pa niko ne može da sedi kraj njega svakih pet minuta i presvlači ga’. Ništa nisam rekla, ali tu nije reč o svakih pet minuta, jer su djeca bila u mokrim pelenama i robi ipak malo duže", kaže Ana.

Razgovarala je s lekarkom i od nje zatražila konkretno objašnjenje.

"Razgovarale smo telefonski. Kao i sestre, rekla mi je da oni nisu tu da gledaju kad se ko ukaki. Na to sam je pitala: ‘Jeste li vi majka?’. To pitanje je prećutala, a za blizance je rekla da im je stanje stabilno, iako još imaju temperaturu", kaže Ana. Mama kaže da je u javnost izašla samo zato da se to više ne dogodi nijednom drugom detetu.

Posle slika beba u zagrebačkoj bolnici, hrvatsko ministarstvo zdravlja danas je saopštilo da će poslati inspekciju u bolnicu.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir