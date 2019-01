SUDIJA U PULI OSLOBODILA ŽENU KOJA JE UZGAJALA MARIHUANU: Objasnila svima zašto je smatrala da je to BEZNAČAJNO DELO

Kada je Hrvatu Huanitu Luksetiću potvrđena prvostepena presuda zbog gajenja marihuane i posedovanja 15 kilograma i droge radi dalje prodaje kojom je osuđen na dve godine zatvora, to je izazvalo mnogo bure u javnosti.

Hrvatski krivični zakon kaže da nema krivičnog dela iako su ostvarena njegova obeležja ako je stepen krivice nizak, delo nije imalo posledice ili su posledice neznatne i ne postoji potreba da počinilac bude kažnjen, naglasila je sudija Vera Glasnović Gjoni.

Podsetimo, Huanito se na suđenju branio da je konoplju uzgajao da bi od nje napravio ulje koje mu ublažava multiplu sklerozu. Ipak, njegovu odbranu riječki Opštinski sud, a potom i Županijski sud u Osijeku nije prihvatio.

Bolest i njene posledice, nalaz i mišljenje sudsko-medicinskog veštaka bili su, međutim, dovoljni razlozi da sudija u Puli, Vera Glasnović Gjoni, doduše za mnogo manju količinu droge, oslobodi jednu ženu i njenog partnera koji su bili optuženi za neovlašćenu proizvodnju i promet drogama.

"Činjenica je da su oni nabavili opremu potrebnu za uzgajanje devet stabljika konoplje, međutim, činjenica je da je okrivljena navela da je od 1996. godine HIV pozitivna, a imala je i hepatitis. Kazala je da je bila stalno bombardovana tabletama i terapijama, i da joj je to uništilo organizam. Imala je problema s jetrom i bubrezima. Na internetu je pročitala da od marihuane može napraviti maslac pa je kupila sve što joj je trebalo za uzgoj, jer marihuane nema u prodaji. Partner joj je pomogao u tome, a onda je počela da dobija na kilaži i počela je normalno da funkcioniše. Za nju je to bio samo lek. Nije osporavala da je zasadila devet biljaka, zna da je to zabranjeno, ali ona već više od 20 godina boluje, o čemu je sudu dostavila medicinsku dokumentaciju", kaže sudija.

Međutim, Huanitu Luksetiću u postupku pred sudom nije puno pomogla medicinska dokumentacija.

"On je, naime, kazao da njemu dostupna medicinska literatura i medicinske studije pokazuju da se marihuana, u različitim oblicima konzumacije poput maslaca, smole, ulja i tableta upotrebljava u određenim slučajevima kao lek.

Veštak je utvrdio da se okrivljenoj, ukoliko je posledica njene osnovne bolesti i konzumiranja veće količine lekova bila bol, može prepisati pomoćni lekoviti preparat. On je naveo i da se, s obzirom na dijagnozu i količinu lekova koje okrivljena redovito konzumira, kod nje može javiti subjektivni osećaj boli i da onda može primeniti preparate koji sadrže tetrahidrokanabiol. Veštak je na izričit upit kazao da je preparat napravljen na bazi indijske konoplje subjektivno mogao pomoći i naveo da bi, čak i u slučaju kada bi se radilo o plasibo efektu, taj preparat njoj pomogao", piše Glas Istre.

