PIPALI SU ME I GURALI PRSTE: Stravična ispovest TRANSVESTITA iz Srbije koji je završio u muškom zatvoru u Hrvatskoj! (FOTO, VIDEO)

"Uhapšena sam pod optužbom za razbojništvo, iako uopšte nisam bila prisutna u sobi u kojoj se to dogodilo. Na kraju se ispostavilo da sam govorila istinu, zbog čega je postupak protiv mene obustavljen nakon mesec i po dana. U tih mesec i po ja sam u Remetincu doživela strahovitu torturu, seksualno, psihičko i fizičko zlostavljanje", ispričala je Saša još vidno uznemirena zbog svega što se događalo.

Saši u pasošu ličnoj karti kao pol piše muški, ali na fotografiji izgleda kao žena. Tvrdi da je predala zahtev za promeu pola. Već prilikom dolaska u Remetinec, kaže, tretirali su je kao muškarca, pa su joj muški pravosudni policajci pregledali telesne otvore.

"Pipali su mi silikone, iako ništa ne mogu u njih da sakrijem i gurali mi prst u zadnjicu. Rekla sam da ne pripadam muškom odeljenju nego ženskom jer je to apsolutno moje ljudsko pravo, zato što se lečim pod šifrom transseksualizam. Prekršajni sud u rešenju me izjasnio kao ženu, dok me Županijski okarakterisao kao muškarca. Imam i rešenje o otvaranju firme u kom piše da sam ja direktorka. Ništa od navedenog nije me zaštitilo od smeštanja na muško odeljenje", priča Saša.

"Uprkos molbama i uveravanjima, smeštena sam na muško odeljenje s još četiri zatvorenika, gde sam sutradan naletela na niz homofobičnih napada. Da u toj grupi nije bilo razumnog čoveka koji me obranio, najverovatnije bi se raspravljanje završilo kobno za mene",iskrena je Saša. Dodaje da je bila prestrašena, istraumirana i nije znala kome da se obrati za pomoć.

Nakon nekoliko dana pozvali su je na razgovor na kom je ponovo tražila premeštaj u ženski deo. Umesto toga, Sašu su smestili u ćeliju s još jednim robijašem.

"U šetnji sam gađana strelicama izrađenim od papira sa žicom, pudingom, hlebom, lupali su me po zadnjici i hvatali za grudi. Pisala sam sudu, upravniku u nadi da će se moj problem rešiti, ali on je bio samo još veći. Odvojena sam na šetnji, ali opet na delu gde šetaju muškarci, sama. Kad sam izašla u šetnju, onako sama, pritvorenici su počeli da me gađađu, uzvikivali su: "kurvo", "pederčino", "bićeš silovana", "uništićemo te ovde" i slično", nastavlja Saša, koja se sledećih sat vremena tresla od straha i jecala. Tako istraumirana čekala je da se nešto promeni.

Posle nekih mesec dana svakodnevnog vređanja i maltretiranja u Remetincu počela je da štrajukuje glađu, zbog čega su je pregledali u Bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj.

"I tamo su me smestili na muško odeljenje bez razumevanja za moje potrebe i moja prava", požalila se Saša.

