EKSKLUZIVNO! Pogledajte SNIMAK trenutka kada je došlo do stravičnog DIREKTNOG sudara kod Pupinovog mosta! (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) 874

Stih dana

Tako mi i treba, pusti to, birala sam srce pogrešno, ti si me ko dete pazio, on mi je lepotu zgazio

Milica Pavlović „Tako mi i treba“