PLENKOVIĆ OSUDIO USTAŠKI REŽIM: Zalažem se za jedinstvenu komemoraciju u Jasenovcu!

Predsednik Vlade Andrej Plenković izjavio je da bi za hrvatsko društvo bilo zdravo da postoji jedna komemoracija u Jasenovcu i da je Vlada po tom pitanju puno uložila, a smatra da bi do većeg napora trebalo doći i s druge strane.

Plenković je odbacio optužbe predsednika Koordinacije jevrejskih opština Ognjena Krausa koji je na komemoraciji u Jasenovcu, odvojenoj od službene državne svečanosti, prozvao vlast za nedelovanje po pitanju revizije istorije i jačanje ekstremne desnice.

"Mislim da sam baš onaj predsednik Vlade koji radi jako puno da u Hrvatskoj povećamo napore na pravi način kada je reč o kulturi sećanja, kada je reč o poštovanju žrtava i jasnoj i nedvosmislenoj osudi ustaškog režima", rekao je premijer u Intervjuu nedelje Hrvatskog radija.

Smatra da je zdravo za hrvatsko društvo da postoji jedna komemoracija, a da bi se to ostvarilo potrebno je dvoje. "Bilo bi dobro da dođemo do određenog konsenzusa. Uložili smo puno i mislim da bi trebalo doći malo napora i s druge strane. Ne vidim da smo na dve strane. Mi smo tu na istoj strani i volio bih da iduće godine ta komemoracija bude jedinstvena", istaknuo je Plenković.

Vezano za ocene SDSS-a da država nije preduzela dovoljno mera da se smanji negovanje holokausta i revizionizam, kazao je da što se tiče zakona, politike Vlade i HDZ-a, ne vidi iz kog se to segmenta moglo protumačiti.

"Izvlačiti zaključke na taj način može jedino biti ako su to neki marginalni akteri koji imaju to u nekim svojim aktivnostima, programima, a van HDZ-a, us naravno. A postoje u hrvatskom društvu takve ambicije. Ja ih ne delim na takav način i nemaju nikakve veze sa zvaničnom politikom Vlade niti vladajuće stranke", naglasio je on.

Na pitanje o optužbama čelnika hrvatskih Jevreja da je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova zvalo ambaadore i odgovaralo ih od dolaska na komemoraciju u Jasenovcu, Plenković je odgovorio da ne zna o tome ništa.

Kurir.rs /Al Džazira

Foto: EPA

Kurir