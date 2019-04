PRLJAVA KIŠA STIŽE U HRVATSKU: Meteorolozi vozačima dali JASAN SAVET šta da čine ako ih ove padavine uhvate! (VIDEO)

Kako će prašina putovati Mediteranom i početkom iduće nedelje, tako neće zaobići ni Hrvatsku.

"Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dela unutrašnjosti. A onda se i ta prašina zna ponekad da pomeša sa polenom. Onda ako padne kiša, čak i par kapi, obično to bude u tom smislu da vam više zaprlja auto. S obzirom da su to jako kratke epizode i ne traje nešto dugo, onda to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoće ili tegobe", tvrdi meteorolog Darijo Brzoja.

Vozačima se savetuje da pranje automobila odlože dok ne prođu padavine koje će sa sobom doneti i saharsku prašinu.

