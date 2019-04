SAHARSKI PESAK STIGAO U HRVATSKU: Očekuju ih blatnjave kiše, prljavština će plivati po vazduhu čitave nedelje

Veliki oblak saharskog peska stigao je u Hrvatsku, a kiša koja će ponegde padati biće takozvana blatnjava ili prljava, jer će u njoj biti pustinjskog peska.

Meteorološki servis Sivir veder Jurop (Severe Weather Europe) izdao je upozorenja za severni Jadran zbog mogućih obilnih kiša, ali i za područje gotovo cele Hrvatske i veceg dela Evrope zbog dolaska oblaka peska iz Sahare.

Prljavštine će u vazduhu biti gotovo cele ove sedmice, upozorili su hrvatski meteorolozi, prenosi Index.hr.

"Ono što se kod nas zapravo dogodi je da automobili često budu prljavi. Češće se to događa na Jadranu, u Dalmaciji, nego što dođe do kopnenog dela unutrašnjosti", rekao je meteorolog Darijo Brzoja.

"S obzirom na to da su to jako kratke epizode i ne traju dugo, to ne stvara nekakve zdravstvene poteškoce ili tegobe", zaključio je Brzoja.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

