MILORAD PUPOVAC: Hrvatska nas mržnjom neće oterati

BEOGRAD - Skrnavljenje plakata i upućivanje poruka koje nisu samo govor mržnje, veći i ciljano širenje straha među Srbima, nas neće pokolebati, izjavio je lider Srba u Hrvatskoj i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.

On je to poručio povodom uništavanja bilborda te manjinske partije u nekoliko hrvatskih gradova postavljenih u kampanji za Evropski parlament.

"Ne treba kukati niti bežati. Najbolji odgovor svima koji nam šalju te poruke jeste da se savlada strah i da se mobilišemo, kako mi u Hrvatskoj, tako i naši sunarodnici u izbeglištvu, i da uđemo u Evropski parlament. I da odatle svima, pa i onima koji pišu "Ubij Srbina" i "Srbe na vrbe" pokažemo kako izgleda kampanja manjinske stranke u Hrvatskoj", kazao je Pupovac.

Na pitanje kako planira da nastavi kampanju, on odgovara da će biti postavljeni novi bilbordi umesto onih uništenih.

"Sve što se dešava je dokumentovano i biće deo naše video-kampanje. To je naš nužan način otpora prema onima koji šire ustaštvo, mržnju prema Srbima i strah među nama", ističe Pupovac.

Komentarišući to što je ponovo izostala reakcija hrvatskih vlasti, on kaže da je sasvim jasno da ovakve stvari ne mogu rešavati komunalni redari, niti policija, već je to posao političkih i moralnih autoriteta.

"Nažalost, to zasad izostaje. Smisao naše kampanje je da ohrabrimo Srbe i pokažemo kako je u ovim okolnostima biti Srbin u javnoj sferi u Hrvatskoj. Možda i oni koji su do sada ćutali počnu da govore", kaže Pupovac.

Na pitanje da li, s obzirom na to da je Hrvatska članica EU, postoji mogućnost

za obraćanje nekoj evropskoj instituciji i traženje zaštite ili reakcije kao manjine, Pupovac odgovara da su se obraćali komesaru za pitanja kulturnih prava kod slučaja napada na ćirilično pismo, ali nisu dobili adekvatan odgovor.

"Najviše što možemo postići jeste da dobijemo mesto u Evropskom parlamentu i onda će neko tamo, na tim raznim forumima, moći da ukaže na sve naše vrlo ozbiljne probleme", zaključio je Pupovac.

Kurir