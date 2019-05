TITOVA UNUKA UVERENA DA BI ON REŠIO PITANJE KOSOVA: U njegovo vreme nije bilo nemirno kao danas, uspeo bi da smiri strasti između Beograda i Prištine (VIDEO)

Titova unuka Zlatica Broz kaže da bi Josip Broz uspeo da smiri tenzije na Kosovu i Metohiji i to u duhu Jugoslavije. Brozova je ispričala kako bi njen deda i bivši predsednik SFRJ rešio probleme na Balkanu, da li je povrede tvrdnje o „lažnom Titu“ koje su u poslednje vreme sve prisutnije u medijima, kao i šta je njoj i njenom bratu donelo vaspitanje u duhu komunizma.

„Tito je bio borac za mir, za dobro čoveka, a za nas je on bio jedan dragi, voljeni deda koji nam je pružio maksimalnu ljubav. Period proveden sa njim je bio vrlo kvalitetan. Nije bio strog, ali je bio autoritativan“, kaže Zlatica Broz.

Zlatica je naglasila da Tito nije krio ljubav prema Rusiji.

„On je Rusiju voleo, on je Rusiju i poštovao. Proveo je tamo nekoliko godina. Baka je Ruskinja, Pelagija. Voleo je Ruse. Kad je izbila ’48 godina, mama je bila u kući i onda je ona u jednom trenutku rekla kako se stidi što je Ruskinja, kad se desio onaj informbiro. Na šta je on rekao, malo je bio ljut: „To da više nikad nisam čuo. Jedno je narod, a drugo je vlast“. Tako da je on odvajao te dve kategorije. Ruse je voleo. On je bio čovek koji je jednostavno želeo mir u čitavom svetu i razvijao je miroljubivu koegzistenciju“, objašnjava maršalova unuka.

Ona se se osvrnula i na trenutne tenzije na Kosovu i Metohiji. Smatra da bi bivši predsednik SFRJ uspeo da smiri „strasti“ između Beograda i Prištine.

„Kosovo je postojalo za vreme njega, je l', i nije bilo toliko nemirno ili tako kao što je danas. Pretpostavljam da bi i tu on imao na neki način udela da smiri tu situaciju i jednostavno da nastavimo u nekakvom možda na neki način izmenjenom, ali opet onom duhu Jugoslavije kakva je bila“, istakla je Zlatica za Sputnjik.

(Kurir.rs/Sputnjik Srbija/Foto: Printscreen Youtube Sputnjik)

Kurir