PAPA OKO KANONIZACIJE STEPINCA: Tražio sam pomoć od patrijarha Irineja jer čemu bi služilo da ga proglase za sveca, ako istina tu nije jasna!

Papa Franja je, povodom proglašenja svecem Alojzija Stepinca, izjavio da ne zna čemu bi služilo proglašenje za sveca, ako istina tu nije jasna.

On je to rekao u avionu novinaru HRT-a, na povratku iz posete Bugarskoj i Severnoj Makedoniji.

"Stepinac je bio duševan čovek, zato ga je Crkva proglasila blaženim. Ali u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne tačke, istorijske tačke. Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savete i video da treba da zatražim pomoć (srpskog partijarha) Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničku istorijsku komisiju i sarađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogrešimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikome to ne bi služilo", rekao je papa Franja.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: EPA/ Claudio Peri)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir