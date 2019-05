NEVIĐENA SUDSKA ODLUKA, ZAZIDALI ČOVEKA U BIOGRADU: Supruga u panici, čovek ima hrane samo za par dana!

Pre početka radova Željko je odbio da izađe, pa je ostao zarobljen, zajedno s psom, a izvan kuće ostali su mu supruga Duška i sin. Postoji, doduše, drugi ulaz, ali je zaključan, a ključ je, kažu, kod suprugovog brata koji trenutno nije u kući.

"Sve i da imamo ključ, ne biste mogli do sprata jer sam ja ranije zazidao unutrašnja vrata do stepeništa, iz straha od brata, da se odvojimo, i probio druga do dvorišta, ova koja su sad zazidali", doviknuo je s balkona Željko. Perkovići su, prema priči Željka i njegove supruge Duške, došli u Biograd 1992. godine, zamenom kuće iz Vojvodine, odnosno Sremske Mitrovice.

Kuću u Biogradu nakon smrti majke nasledila su dvojca braće tako što je svako dobio po polovinu. Prizemlje i prvi sprat pripali su Željkovom bratu, a njemu drugi sprat i potkrovlje. Odnosi između braće nikad nisu bili dobri, a dodatno su se pogoršali nakon majčine smrti. Naime, brat mu, kaže Željko, nije dozvolio da prolazi preko njegovog dela kako bi ušao u kuću, iako je to bio jedini ulaz. Tako je bilo sve do 2013. kad Željko otvara vrata s istočne strane kuće.

Probija spoljni zid u prizemlju koje pripada bratu i pravi ulaz. Brat nakon toga pokreće sudski spor za ometanje poseda i uzurpaciju polovine kuće. Sudskom odlukom, taj su ulaz u četvrtak zazidali. Željko i kujica Kleo ostali su zazidani u kući. "Ljudi koji se bave ljudskim pravima rekli su nam da se to nije smelo nikako dogoditi i da su mi supruga trebali silom izvući napolje! Ni pas nije obavio nuždu ne znam otkad" kazala je Duška Perković.

"Za danas i sutra ima dovoljno hrane, ali vidjet ćemo kako će biti idućih dana. Stvarno ne znamo što ćemo da radimo, u komšiluku nemamo prijatelje. Svi su na strani Željkovog brata i njegovih sestra koje ga zastupaju na sudu", rekla je supruga Duška.

