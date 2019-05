BAKSUZNI KRUZER UPLOVIO U SPLIT: Ovo su prve reakcije putnika i onih koji su ih čekali (VIDEO)

"Postojao je manjak komunikacije, ali na brodu je bilo besplatno vino, pivo i dobro nam je bilo", rekla je jedna putnica s broda.

"Sve je dobro završilo. Sve je bilo korektno. Osoblje je bilo odlično prema nama", rekla je jedna od putnica nakon izlaza s broda.

"Ma dali su nam doručak, ručak, večeru, bilu su korektni prema nama", dodala je putnica.

"Juče ujutro je meni bila totalna panika. Dok se nije iskomuniciralo da im dođe remorker. Sve je išlo sporo nekako. Bilo je ružno vreme. I suprugu je bila malo isto panika ujutro, ali kasnije kad se rešila situacija je bilo sve u redu. Osoblje im je bilo odlično i kapetan im je rekao da su u sigurnim rukama i stalno ih informisao", rekla je Marija Ćićerić koja čeka supruga

"Nisam bila zabrinuta, sve je bilo u redu. Nisu ni putnici bili zabrinuti kad su saznali da se radi o kvaru i da će stići remorker", rekla je Sanja Meštrović, majka jednog od putnika.

"Mislim da je sve to bilo u granicama normale, to je more, događaju se takve stvari. Nije bila nesreća nego tehnički kvar", dodale je majka.

