HRVATSKA ŠOK MERA ZA POVEĆANJE NATALITETA: Ako se usvoji, efekti će biti vidljivi već sledeće godine!

I nije to, uverava , nikakva šala. On je već otac dvoje dece, ali je razveden i “u potrazi za devojkom”. "Stvarno je hvale vrijedna ova vaša inicijativa “jedno dete – jedan hektar”. Da odmah zaživi, već bi se idućeg proleća osetili rezultati, uveren sam", dodaje on. Obrađuje 65 hektara na kojima je zasadio trešnje, orahe i mandarine.

"Da se ja pitam poklonio bih i 20 hektara za svaku bebu, jer bi to sigurno zaustavilo iseljavanje sa sela, započelo naseljavanje ruralnih područja i povratak u domovinu. Ima za to prostora u svakoj opštini, veruje mi, samo neka razbiju Agrokorove ugovore, što bi po zakonu i trebali", rezimira Škobić.

Da je ta mera postojala ranije, slažu se svi u Vukovarsko-sremskoj županiji, sigurno ne bi toliko Slavonaca napustio svoje domove. "Ja ne planiram da odem iz Hrvatske, ali znam više osoba koje sigurno ne bi otišle iz sela da su imale zemlje na kojoj bi radile i od nje živele. Ovaj predlog je, plastično rečeno, dobar “mamac” da ljudi ostanu. Šteta što nije i ranije nešto slično doneseno, dok većina zemlje nije data u zakup ili prodata", rekao nam je Radomir Palić iz Trpinje kod Vukovara koji se i inače bavi poljoprivredom. I on je stava kako bi broj hektara po detetu trebao biti veći, “ali i predloženi jedan hektar je solidno, ako bi uzgajali povrće koje je zahtevnije, ali i donosi veću zaradu”.

Dobra volja postoji, zemlje još ima, pa politika treba da odluči. Moguće je i da se postojeći zakon doradi i da se sve ubrza. Načelnik Opštine Gradište Srećko Papac, pak, kaže kako je, kada je reč o poljoprivrednom zemljištu, “zlo, nažalost, davno posejano”. "Trebalo je kod prvih podela i prodaje državne zemlje razmišljati o interesima seljaka jer šta je Slavonac bez zemlje? Imamo nešto policije, vojske, lekara, učitelja i to je to. Zemlja je ono što zadržava ljude na njihovim ognjištima.

Ova je inicijativa svakako dobra, ali je treba politički dogovoriti i izglasati zakon u Saboru – mišljenja je Papac. Dodaje i kako bi pri tome trebalo razmisliti da porodice dobiju po dva ili tri hektara, ali i da ih se slovi nekakva radno intenzivna kultura.

Ta bi mera bila zbilja dobra za Liku, onde ima zemlje, a za proizvodnju, na primer, ovčjeg sira ni ne treba je puno Stjepan Živković načelnik je Magadenovca kod Osijeka, a kako bi preokrenula negativne trendove i zaustavila iseljavanje, ta slavonska opština nudi mladima 4.000 evra za kupovinu kuće u njihovu kraju. Na ostanak su tako već nagovorili 20 porodica, u poslednjih ni godinu i po dana.

