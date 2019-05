KUVAR UDVOSTUČIO PROMET U TROGIRSKOM RESTORANU PA OSTAO BEZ KOLA: Gazdi se to nije svidelo, pa uradio nešto neviđeno

Poklon ga je toliko iznenadio i obradovao da ga je odmah fotografisao i sliku postavio na Fejsbuk uz komentar: "Ono kad ti gazda pokloni auto, a sezona još nije ni počela".

Roko u ovom restoranu radi godinu dana. Gazda je došao na ideju da mu da novi auto kada njegov auto pokvario, pa je došao na posao autobusom.

"Video me je gazda Miro i rekao da njegov glavni šef ne može tako na posao. Idućeg dana pojavio se s automobilom koji mi je dao na poklon. Ostao sam zaprepašten. Ovakvu nagradu nisam ni u snu očekivao", ispričao je kuvar Roko, a prenosi Dalmatinski portal.

On kaže da je u restoran došao pre godinu dana.

"U dogovoru s gazdom promenio sam inventar i ceo meni, a promet je porastao za 75 posto. Restoran smo podigli na jedan viši nivo i on je to znao da ceni. Od početka mi je dao do znanja da ceni moj rad i trud, rekao mi je kako bude ostalima tako će biti i meni", priča Roko i dodaje da je njegov šef "svetski čovek, rodom iz Hrvatske, koji živi i radi u Holandiji, gde ima fabriku mesa i salate i preko 600 zaposlenih.

"Veliko hvala najboljem i najvećem gazdi na svetu na poklonu".

