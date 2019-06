PERNAR NAPUSTIO STRANKU KOJU JE OSNOVAO: Spreman sam da se kandidujem za predsednika Hrvatske! (VIDEO)

"Još juče je Palfi govorila da želi da bude domaćica i da ne želi u Sabor. Ja sam joj dao priliku iako sam znao da je to laž. Ona je odlučila još jednom da ne posluša volju članstva. Ovde je reč o diktaturi koja nema podršku ni javnosti ni članstva. To je njena samovolja bez ikakve osnove. Pokušao sam sa Sinčićem ljudski da razgovaram, rekao sam mu da ona ne može više vladati strankom. Između Bunjca i mene, i celog članstva, moj kolega Sinčić doneo je odluku koju sam očekivao. On je između žene i stranke, odabrao ženu i time zapečatio ne samo sudbinu Živog zida nego i svoju sopstvenu", rekao je Pernar.

Najavio je da će osnovati novu stranku i dodao da ne isključuje kandidaturu za predsednika države.

Pernar je javnost o svemu obavestio na Fejsbuku.

"U 11 sati na konferenciji za medije izlazim iz Živog zida, kao i kolega Bunjac. Kolega Sinčić doneo je konačnu odluku koja je bila i očekivana, po još jedan put stao je na stranu svoje supruge. Interes stranke, volja članstva i mišljenje javnosti su mu nažalost nebitni", rekao je.

Podsetimo, kada je član Živog zida Branimir Bunjac suspendovan, Pernar je najavio još da će napustiti stranku, a za raskol je optužio suprugu svog dugogodišnjeg kolege Ivana Velibora Sinčića, Vladimiru Palfi.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir