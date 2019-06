NISAM NI SLUTILA DA ĆERKU GRLIM POSLEDNJI PUT: Molila sam Renatu (14) da ne ide na ekskurziju, ali na kraju sam popustila! Progovorila majka devojčice koju je zajedno sa najboljom drugaricom pokosio kamion! (VIDEO)

"Radovala se tom školskom izletu. Nije trebalo da traje dugo, tri dana, ali njima je to puno značilo. Ujutro u pola 7 po nju je došla Ivina mama Ivana. Pozdravile smo se, izgrlile. Nisam ni slutila da je to zadnji puta da grlim i vidim svoje dete", kaže majka dok skida naočare i neutešno briše suze. Dodaje da joj se ćerka bavila folklorom, a išla je i u mlade vatrogasce i to joj je bilo jako zabavno.

foto: printscreen sbplus.hr/Glas Slavonije



"Na vatrogasna druženja i takmičenja išlo je dosta dece iz sela, pa i njena najbolja drugarica Iva od koje se nikada nije razdvajala. Ništa Renata nije radila bez Ive. Išle su u isti razred, sedile u istoj klupi čak i na odmor išle zajedno. Sada su, eto, i skončale zajedno", rekla je Zorica brišući suze.

Podržala je, kaže, ćerku kada je rekla da želi da ide na ovu ekskurziju, iako je je prvo pokušala da je nagovori da ne ide, nego da sačuva novac za matursko putovanje na koje su trebale da idu iduće godine, kada završe 8. razred.

"Nije još imala planove koju će srednju školu da upiše, volela je decu pa sam joj predložila da bude vaspitačica u vrtiću. Brinulo je što će iduće godine morati da se rastane od svojih školskih drugara koje je jako volela. Većinu njih poznavala je još iz vrtića i bili su joj kao porodica. Često je govorila: “Pa ja ne mogu da verujem da mi uskoro nećemo više da idemo u školu zajedno’” - priča Renatina mama gledajući u sveću upaljenu na stolu u dvorištu skromne kućice.

Renatin otac Andrija ne može da dođe sebi. Nije ni spavao.



"Sve mi se to čini kao neka zla sudbina. Da se baš njih dve nađu odvojene od svoje grupe prijatelja u trenutku kada je naletio taj kamion. Deca su nam rekla da su u prvo mislili da su njih dve ostale u toaletu ili prodavnici pa su otišli da ih traže.

A one su tamo ležale mrtve. Strašno je što su deca to morala da vide, a strašno je i nama sada, ne znamo kako ćemo to da prebrodimo. Teško mi je to da shvatim. Stalno se pitam zašto baš one", kaže tiho tata Andrija (64) kome je Renata bila mezimica.

Naime, nakon što se rastao od prve supruge i oženio Zoricom, silno je želeo dete. Ona je imala sina iz prvog braka. Imao sam 50 godina kada mi se rodila Renata. Bio sam presretan. Moja mezimica. Njoj nisam mogao da kažem “ne”. Dete je bilo moj život. A što ću sad?!", rekao je u suzama.



Zorica se priseća agonije koju su proživljavali kada su čuli za nesreću

" Kad sam čula što se dogodilo, probala sam da pozovem na mobilni i nju i Ivu. Niko se nije javljao. Bila sam u panici. Otrčala sam u prodavnicu gde radi mama od jedne devojčice iz razreda, ali ni ona nije znala. Zvala sam nekoliko puta i direktora koji mi je na kraju rekao samo: “Nemamo još ništa zvanično, ali doći ću do vas”. Tada mi je bilo jasno. Onda mi se javila i Ivina mama koja mi je rekla da su ipak nastradale Renata i Iva. Policija je došla u 16 sati", kaže Zorica.



Jednako teško je i porodici druge nastradale devojčice, Ive. Ona je za nekoliko dana, trebala da slavi rođendan. Pozvala je svoje prijatelje i naravno Renatu. Sada će, umesto da slave, počivati na istom groblju, jedna pored druge.

