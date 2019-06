SRBROMRZAC KAŽNJEN USLOVNO, A ONDA GA JE DRŽAVA BOGATO NAGRADILA: Kompaniji Ivana Đakića odobrena subvencija od 29.000 evra za najveću SRAMOTU

Dobio je 11 meseci uslovno i to zbog toga što nije ranije osuđivan, a sud je kao olakšavajući okolnost prihvatio i to da je Đakić - preduzetnik. Da je 22-godišnji sin poslanika HDZ-a Josipa Đakića preduzetnik, slaže se i ministar turizma Gari Kapeli, također član HDZ-a, s obzirom na to da je njegovo Ministarstvo Đakićevoj firmi bespovratno dodelilo 17.000 evra. To, doduše, nije jedini novac koji je Đakićeva firma dobila.

Reč je o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu Programa ministarstva turizma "Konkurentnost turističke provrede", a Đakić je novac dobio za projekt izgradnje bazena u hotelu Divino koji se nalazi u Pitomači. Kompanija je već dobila subvenciju za bazen i to od Hrvatske turističke zajednice u junu prošle godine u iznosu od 12.000 evra.

Podsetimo kako se hotel nalazi u najmu kompanije kojom upravljaju sinovi poslanika Đakića i to Ivan kao direktor i Tomislav kao član uprave. Prošle godine hotel je prihodovao 146.000 evra, a dobit od 23.000 evra.

