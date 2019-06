UPOZORENJE ZA MLADE LEKARE GASTARBAJTERE: Hrvatski doktor je proveo 30 godina u Britaniji, otkriva šta vam nikada ne kažu u oglasima za posao, i zašto se ipak vratio kući

Toj vojsci moglo bi se priključiti još doktora u nadi kako će u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Norveškoj... pronaći bolji život. Ujedno lekarima ne prestaju da pljšte ponude za odlazak u inostranstvo, pogotovo za porodične lekare.

Jedan od onih koji je – doduše, pre 30 godina – radio u Velikoj Britaniji kao lekar je i prim. dr. Dragomir Petrić, v.d. direktora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koji za nekoliko dana odlazi s te dužnosti.

"Ono što ne piše u tom obaveštenju je da je poridični lekar jedini lk u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Tamo, naime, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nema pedijatara ili ginekologa. Tako da se porodični "bavi" i problemima male dece, ali i trudnica. Kod njih se u Velikoj Britaniji radi ceo dan, jer nemaju rad u smenama. Lekari moraju doći u svoju ambulantu oko 7.30 sati, da bi se pripremili za taj radni dan. U devet sati počinju primati pacijente i rade do 18 sati. U međuvremenu imaju sat vremena za ručak. Nakon odlaska zadnjeg pacijenta, u 18 sati, moraju se "zabavljati" administrativnim poslovima", kaže dr. Petrić.

"Od lekara se očekuje da živi, odnosno ima stan u dobrom kvartu, a dobar kvart košta, i da vozi dobar auto, odnosno da održava jedan pristojan, veći standard. A sve to u Britaniji košta, i to ne malo. Prednost rada u toj zemlji je što lekar ima manje administrativnog posla, jer oni nemaju upute. Da bi uputio nekog pacijenta dalje u obradu, lekar iz primarne zdravstvene zaštite mora imati dobar razlog, a na neke pretrage ili preglede se čeka slično kao i u Hrvatskoj. Tako se na neurologa čeka 3 do 4 meseca, a na fizijatra otprilike isto tako", ističe dr. Petrić.

On se u Hrvatsku vratio zbog načina života na koji se nikako nije mogao naviknuti, koji je mnogo drukčiji od našeg u Hrvatskoj, odnosno od onoga na koji smo naviknuli u Dalmaciji.

Ipak, mnogi mladi odlaze, pa nas već pomalo hvata strah, ko će Hrvate u budućnosti lečiti odu li svi "trbuhom za kruhom".



