GORAN JE NAJBOLJI SVETSKI RONILAC NA DAH, A U DUBINAMA JADRANA SE SVEGA NAGLEDAO: Nema tačke gde nisam zaronio, a da nisam naišao na gomilu đubreta, a posle mi to sve i jedemo! (VIDEO)

Jadran izgleda bajkovito kad se gleda plavo, tirkizno, čisto, kristalno more. Međutim, pogled odozdo, iz dubina, daje drugačiju sliku, nudi more flaša, kesa, automobilskih guma, olupina i bojlera.

Goran Čolak, najbolji hrvatski i svetski ronilac na dah, objasnio je kako je mikroplastika - one sitne, male, fine, lebdeće čestice, nastale razgradnjom plastike - ušla u sve pore podmorja. Situacija je, kako kaže, i u Jadranu alarmantna.

"Slika onoga što svakodnevno viđam u Jadranu skroz je drugačija od lepota koje se viđaju na promotivnim fotografijama. To je bajkovit prikaz površine, sa skrivenim problemom u dubinama. Nema tačke na kojoj sam na našoj obali zaronio, a da na njoj nisam našao odbačeno smeće.

To su gomile krupnog otpada, plastičnih flaša, limenki. Đubrište se pruža duž cele naše obale, oko ostrva. Svuda. Ono što najviše zabrinjava je mikroplastika, koja ulazi u sve što se nalazi pod morem. A kada uđu u ribe, školjke, onda ulaze i u nas. Nemam šta da krijem, dole je loše. Jako loše. I preti nam. Svaki dan je sve gore. Mislim da ne postoji više nijedan organizam u moru koji mikroplastika nije dotakla", upozorava Čolak.

Plastici neko vreme treba da se razgradi do čestica manjih od pet milimetara. Tada ulaze u morske organizme. A onda stižu i u naše lonce.

Drugim rečima, sami sebe ubijamo.

"Što su mikročestice manje, to je problem veći. I ja vam to iz prve ruke kažem jer sam se svačega u moru nagledao. U našem Jadranu su me najviše šokirale ogromne količine plutajućeg smeća, koje s vetrovima i morskim strujama stižu iz Albanije. To su velike prljave krpe koje plutaju morem i talože se u uvalama. Nije utešno, ali mi smo još čisti prema nekim drugim zemljama, a pritom mislim na one iz trećeg sveta. Na Filipinima, na Baliju, na lokalitetima gde vlada siromaštvo, od gomila smeća koje pluta ne može se roniti", kaže Čolak, navodeći kako Tihim okeanom plovi mrlja smeća veća od površine Teksasa.

Šta je rešenje?

Za početak, smanjiti upotrebu plastike i ispravno reciklirati.

Ono što organizacija "Green Sail" poručuje je da svesnim odlučivanjem i menjanjem naših navika svi možemo da odigramo veliku ulogu u očuvanju okoline.

I Goran Čolak zaključuje rečima: "Recite "ne" plastici već danas!"



Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Foto: Facebook/Green sail

Kurir