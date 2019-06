KAPETAN DRAGAN KAŽNJEN SAMICOM U HRVATSKOM ZATVORU: Sankcija zbog obraćanja srpskim medijima

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan kažnjen je sa 30 dana samice u hrvatskom zatvoru u Lepoglavi zbog navodnog obraćanja srpskim medijima putem pisama, ali njegov advokat Dragan Palibrk u izjavi za Tanjug ukazuje da se Vasiljković nije nijednom obratio medijima već isključivo njemu.

Nezakonito je kažnjen samicom, samo zato što je, prema oceni advokata, ukazivao na težak položaj svih srpskih osuđenika u hrvatskom zatvoru, a ne jer je navodno prekršio zatvorska pravila.

"Vasiljković nije na bilo koji način komunicirao sa srpskim medijima, već je pisma slao meni kao svom prijatelju i advokatu, a ja sam smatrao da bi, s obzirom na činjenicu kako se katastrofalno postupa prema zatvorenicima srpske nacionalnost, i bilo bitno i potrebno da se javnost sa tim upozna", naglasio je Palibrk.

On je dodao da je lično njegova odluka, kao Vasiljkovićevog advokata, da o svemu što on kao i drugih 40-ak zatvorenika sprske nacionalnosti u Lepolavi trpe obavesti javnost u Srbiji. Palibrk kaže da ovde nije u pitanju samo kapetan Dragan, jer on za sebe ne traži ništa.

"On tu istupa kao Srbin neko ko je u narodu zapamćen kao heroj i svoju snagu autoriteta koristi da pomogne drugima", napomenuo je Palibrk.

Vasiljković je osuđen na 13 i po godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u Hrvatskoj.

Kazna mu ističe 20. marta 2020. godine. Jedna molba za uslovni otpust mu je već odbijena.

To je, kako kaže Palibrk, još jedna stvar na koju mu je Vasiljković ukazao, jer se većini zatvorenika hrvatske nacionalnosti, maltene po pravilu, uslovni otpust odobrava posle dve trećine odležane kazne.

"Ako si Srbin možeš da odležiš i 97 odsto kazne, ali ne budeš pušten. To je još jedna od simptomatičnih pojava koje se dešavaju ljudima na izdržavanju kazni u hrvatskim zatvorima, a koji su sprske nacionalnosti", ukazao je beogradski advokat.

