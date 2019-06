NEMA USPEHA BEZ POMOĆI VIŠIH SILA: Gatare, astrolozi i čistači duše koje hrvatskim visokim političarima planiraju svaki korak!

Nekadašnji predsednik Stjepan Mesić bio je na svim vodećim funkcijama na kojima je mogao. Bio je poslednji predsednik Predsedništva SFRJ i jedini hrvatski političar koji je bio predsednik, premijer i predsednik parlamenta.

On je, prenosi Express.hr, upravo u Saboru zaposlio kao referenta na poslovima u stručnim službama izvesnu Fatmu Nur Dženet (Indiru Honić), koja je bila poznati vidovnjak. Njihovo prijateljstvo je dugo trajalo, a čini se da ga je dobro savetovala s obzirom na to da je Mesić na čelu države izgurao puna dva mandata (od 2000. do 2010. godine), i da je čak razmišljao i o trećem.



Fatma međutim nije sarađivala samo sa Mesićem. U ranijim izjavama za medije nije eksplicitno potvrdila, ali nije ni demantovala saradnju sa Tomislavom Karamarkom.

"Karamarko je jedna izuzetno pozivna osoba, ali pošto je u Hrvatskoj izborna trka ne bih sad o tome govorila jer se može različito tumačiti" rekla je, i dodala: "Pomagala sam i Silviju Berluskoniju".

Hrvatski mediji pisali su da Karamarko redovno odlazi kod "čitačice duša", žene koja tvrdi da je u kontaktu s anđelima i "svemirskom bibliotekom". Reč je o ženi izraelskog porekla, udatoj za zagrebačkog sportistu, koja je naglašavala da "ne vidi budućnost", već da vidi važne stvari u prošlosti ili u sadašnjosti koje osobu sprečavaju da izađe iz blokade i da krene dalje sa životom.

Iako je svojevremeno izjavio da ne koristi usluge nikakvih proroka, dodajući da "nije potrebno biti vidovnjak da bi se znalo da će HDZ pobediti na izborima", u javnosti je njegovo prijateljstvo sa "šaptačicom duša" drugačije tumačeno.

Moguće da je Karamarko zaista rekao istinu kada je trvdio da ne koristi usluge vidovnjaka s obzirom na to da ni pomenuta gospođa sebe ne naziva prorokom "već medij, veza s drugim svetom, u kojem su duše umrlih i izvor iz kojeg je nastao svemir, Bog, anđeli, više frekvencije postojanja u duhovnom smislu".

Predsednica Hrvatske Kolinda Graba-Kitarović nije krila da se uzda u savete žene koja se bavi astrologijom. Njih dve su se upoznale još 2007. na riječkoj televiziji, uoči parlamentarnih izbora. Tada joj je već prognozirala silovit politički uspon.

"Uradila sam Kolindinu astralnu kartu i rekla joj da ima velike kapacitete za uspeh u politici. Čak sam videla da položaj zvezda i planeta u njenom horoskopu predviđa visoku međunarodnu političku poziciju i nešto vezano za vojsku. Priznajem da tada nisam povezivala Kolindino buduće mesto u Stožeru NATO-a" rekla je tada, ali i demantovala da je Kolindina privatna astrološkinja.

Međutim, tokom predsedničke kampanje, kako prenosi Ekspress.hr, obraćali su joj se Kolindini saradnici moleći je da sugeriše neke smernice. Na osnovu toga se šuškalo da je pomoću njih Kolinda pobedila Iva Josipovića.

Nakon pobede i useljena u Kabinet, novopečena predsednica je pozvala svešenike koji su ga osveštali.

