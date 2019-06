OBELEŽEN DAN SEĆANJA U JADOVNU: Poslata poruka da Hrvatska negira zločine počinjene u NDH

Dan sećanja na Jadovno 1941. deseti je put obeležen kraj centralnog spomenika na istoimenom stratištu, jednom od najokrutnijih logora smrti za vreme ustaške vladavine. Na komemoraciji, koja je započeta parastosom i kadišem kraj Šaranove jame, jednog od stratišta kompleksa logora Gospić-Jadovno-Pag, lideri Srpskog narodnog veća, Koordinacije jevrejskih opština i Saveza antifašističkih boraca i antifašista upozorili da se u Hrvatskoj negiraju zločini počinjeni u NDH.

Predsednik Koordinacije jevrejskih opština Ognjen Kraus podsetio je na hronologiju zločinačkog poduhvata ubijanja u Jadovnu, na deportaciju zatočenika i masovnost egzekucija, kao i sramotan odnos prema spomen-obeležju Jadovno tokom 1990-ih te spomen-ploči na Pagu koja je uništena u nekoliko navrata.

"Želimo da puna istina o žrtvama dopre do javnosti i do mladih koji ne znaju ništa o njima. Želimo da se otvoreno kaže da je NDH bila zločinaka tvorevina, jer grupe i pojedinci to negiraju. Na primer, pre nekoliko dana predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je primila Hrvatski obredni zdrug Jazovka", rekao je Kraus.

Prema njegovim rečima, u Hrvatskoj već godinama postoje grupe koje se trude da relativizuju zločine.

Oni, kako je kazao, tvrde da su komunistički zločini bili gori, a Dan oslobođenja Zagreba za njih je dan okupacije, saopštio je SNV.

"Zločine treba razlikovati, a ne izjednačavati, ali ih sve treba osuditi. Želimo da se zna ko je bio žrtva, a ko krvnik", poručio je Kraus.

Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog veća, kazao je da je uvredljiva ploča koja stoji na ulazu "Dobrodošli u Jadovno", jer "ona podseća na oznake koje su naši preci nosili na odeći nakon uspostavljanja NDH" i podsetio da je ploča na Pagu dva puta bačena u more.

"Ovde se treba zapitati: ima li zemlje u Evropi u kojoj je to moguće? Ima li zemlje čiji premijer nakon što pošalje venac na Sutjesku u pojedinim medijima biva nazivan ubicom Hrvatske", rekao je Pupovac.

On se potom osvrnuo i na one koji misle da je dovoljno posetiti samo Jasenovac, a zapustiti preko 50 drugih mesta stradanja.

"Koliko god je teško govoriti na ovom mestu, mi, narodi žrtava, Srbi, Jevreji i Romi, ne samo da žalimo - mi ovde crpimo snagu koju trebamo da se u ime umorenih suprotstavimo onima koji žele rehabilitovati NDH. Ko nije bio u Jadovnu, nije bio u Jasenovcu. Ko nije dolazio u Jadovno, nije dolazio i ne dolazi u Jasenovac", naveo je Pupovac.

To sa ovog mesta, kako je rekao, poručuje svima koji misle da je dovoljno da se dođe samo u Jasenovac, a da se preskoče druga mesta stradanja, pogotovo ovo, najokrutnije koje se može zamisliti.

"Ovde smo kako bismo istakli istorijsku istinu o ovom stratištu, to je naša dužnost i obaveza kako mrak istorijskog revizionizma ne bi prekrio istinu o ovom i drugim mestima stradanja nevinih ljudi", rekao je Franjo Habulin, predsednik Saveza antifašističkih boraca.

Ekstremna desnica se, kako je kazao, ponaša kao da je u Drugom svetskom ratu pobedio fašizam, odnosno Hitler, Mušolini i Pavelić.

"To samo pokazuje da su još uvek danas izgubljeni u vremenu i prostoru. U širokom luku zaobilaze istinu o zločinima koje je počinio ustaški režim. Ako se i spomenu zločini, onda je to krajnje izrelativizirano", rekao je Habulin.

Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće, Koordinacija jevrejskih opština Hrvatske, Eparhija gornjo-karlovačka i Savez antifašističkih boraca i antifašista RH. Pored njih venac je u ime hrvatske vlade položila izaslanica premijera Nevenka Benić, u ime vlade Srbije Ivan Bošnjak i predstavnik pokrajinske Vlade Nebojša Vojnović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: BETA/HINA/Mladen Volarić)

