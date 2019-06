TUĐMANOV MEŠETAR JE HRVATIMA DAO S-300, A SADA IM NUDI I AVIONE: Ako mu uspe ovo prođe, evo sa čime bi mogli da udare na srpske MiG-ove (VIDEO)

Zubak je početkom juna adresirao ponudu premijeru Andreju Plenkoviću, predsednici Kolindi Grabar-Kitarović, ministru odbrane Damiru Krstičeviću i načelniku GS OSRH generalu Mirku Šundovu. Zasad se nisu zvanično oglasili o ponudi, ali, kako Večernji nezvanično doznaje, u vrhu vlasti kažu “kako nije baš sve tako kako kaže Zubak”.

Ovi 35 godina stari avioni 4. generacije proizvedeni 1984., NATO su kompatibilni i imaju preostale resurse od 150 do 200 sati leta, od ukupno 6000 koliko su ih fabrički imali. Večernji piše da su zadnji let imali 2014., nakon čega su konzervirani i spremljeni u hangare. Zubak se sam lično uverio u izvrsno stanje aviona, što su mu potvrdili i radnici francuskog Dasaula, kompanije koja je proizvela navedene avione.

Uz ovu ponudu, ide i set rezervnih delova, oprema za održavanje i alati, obuka petorice pilota (35 sati naleta) i obuka inženjera i tehničara. Ponuđen je borbeni komplet bombi i raketa srednjeg i malog dometa po ceni od 1,4 milijuna dolara po avionu. Avioni bi bili operativni i raspoloživi Republici Hrvatskoj za najduđe osam mjeseci od trenutka potpisivanja ugovora, a prva dva, tri aviona stigla bi već za tri, četiri meseca, poslednji u januaru 2020.

Zubak je podsetio da je HV naoružavao letelicama i raketnim sistemom S-300, municijom, protivoklopnim sistemima Fagot, raketama i bombama. I MiG-ove 21 nabavljao je nekad za 700.000 dolara, a tržišna cena za druge iznosila je 4,4 miliona dolara. Tu cenu je kako navode dao iz rodoljubilih razloga, a isto važi i za ponuđene Miraže.

Državnom i vojnom vrhu dao je kratko vreme za odgovor jer ima i druge kupce. U MORH-u ne žele zvanično da govore o ponudi za Miraže, kažu da će odluku prepustiti premijeru i predsednici. Koliko se može saznati, radnici MORH-a obratili su se i Francuzima i Brazilcima radi provere, i zaključili da “sve nije baš tako kako Zubak kaže”. I premda je Zubak nabavio mnogo letelica za Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo, u MORH-u odgovaraju da “nije više rat”. Ne odgovara im ni to što je Zubak tužio državu zbog neplaćanja S-300, ali taj spor traje već 20 godina.

Eskadrila koju on nudi za 75,9 mil. dolara “nije jeftina, ti avioni imaju godina, ali tu nema nadogradnje troškova i posredništava, to je cena koju dajem svojoj državi i neka svi vide koliko to stvarno košta”, zaključno je poručio Zubak.

