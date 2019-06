POBUNA ZBOG USTAŠKE FONTANE U ZAGORJU Građani očajni jer su dovedeni pred svršen čin, a HDZ načelnik ima DRSKO OPRAVDANJE: To je oblik koji vidimo i u CRKVI (VIDEO)

Dovedeni smo pred gotov čin. Načelnik je nas stanare pozvao pre gradnje i rekao da će se uređivati trg i tada nam pokazao kako će grafički izgledati, mi smo se usprotivili kad smo to videli, ali on nas ništa ne sluša.

To pričaju stanovnici malene zagorske opštine Konjščina kojima je načelnik Mirko Krznar (HDZ) preuredio trg dr. Franje Tuđmana na koji je stavio betoniranu konstrukciju oko fontane u obliku slova "U".

"To nije nikakav oblik slova 'U' niti ima veze s ustaškim simbolima. To je apsida, polukružni oblik, kao što je u svim crkvama i koji potiče iz crkvene arhitekture. I to je ideja projektanta, a ne moja. Mene to ni ne podseća na slovo 'U', ja sam se složio s idejom projektanta i ne vidim uopštee u čemu je problem. Ne razumem, ali to je tako, uvek se nađe troje, četvero nezadovoljnih kojima baš sve smeta i koje boli uspeh", tvrdi načelnik Konjščine Mirko Krznar ističući kako će celokupno uređene trga dr. Franje Tuđmana koštati 200.000 evra. Finansiraće se novcem države, opštine, županije i iz EU fondova.

Naglasio je i kako je po građevinskoj inspekciji, koja je reagovala po prijavi zbog uređenja trga, ustanovila kako je sve u redu.

"Radovi su počeli još prošle godine i niko se nije bunio, do sad. Još pre pola godine sam dobio dojavu da će krenuti napadi na mene, sve je to instruirano. Otvaramo nova radna mesta, treba podizati plate pa to pojedinima smeta. Ponavljam, ovo nema apsolutno nikakve veze s ustaškim simbolima", naglasio je načelnik.

Iako načelnik poručuje da ovaj oblik nema nikakve veze sa ustaškim simbolima, stanovnicima nikako nije primeren. "To je apsolutno neprimereno, mogao je bilo koji drugi oblik, a nas niko ništa nije pitao. Jednoj takvoj građevini definitivno nije mesto ovde", ističu stanovnici dodajući da su se konsultirali i sa strukom koja se slaže s njima.

1 / 3 Foto: Youtube screenshot/ prigorskihr portal

SDP-ova odbornica Anita Krok ističe da se oni otpočetka nisu slagali s ovim projektom i poručuje da se načelnik sad opravdava kad kaže da je konstrukcija u polukružnom obliku kakvi su u crkvi i da se radi o apsidi.

"Nije primereno bilo kakvo isticanje simbola, znakova i pozdrava, koje je također bilo prilikom koncerta Tompsona na prošlogodišnjim Danima Opštine Konjščina, a koji veličaju ustašku ideologiju jer je u suprotnosti sa Ustavom RH i vrednostima na kojima počiva Evropska unija. Suludo je i to da projekt finansira upravo EU koja inače kroz svoje projekte i programe podstiče mir, toleranciju, nenasilje i nediskriminaciju, ali verojatno im je na kraj pameti da bi neko u današnje vrijeme išao novcem EU raditi Trg u obliku slova "U", poručuje dodajući kako, nažalost, građani i opozicija u opštini, uvek sve saznaju zadnji.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: YT Screenshot

Kurir