OBRAČUN KUMOVA NA HRVATSKOJ DESNICI: Poznati ustaški pevači Tompson i Škoro jure glasove domoljuba! Evo ko je ispao pošteniji, a ko je kumstvo osramotio (VIDEO)

Naime, Tompson bi, kako je Express.hr rečeno iz nekoliko izvora, trebao u kampanji za predsedničke izbore stati uz aktuelnu predsednicu Kolindu Grabar Kitarović, doduše ne formalno tako da peva za nju, ali bi se zato ona trebala da pojavi na njegovim koncertima i tako poslati poruku da je Tompson podržava, nadajući se da će tako vratiti podršku dela desnice. Nasuprot njima, u borbi za predsednički mandat stajaće Miroslav Škoro, čovek koji je kršteni kum Tompsonovu prvom sinu Petru Šimunu i koji takođe računa na glasove desnog biračkog tela.

"Nije li logično da Tompson bude uz Škoru? Pa pevali su toliko puta zajedno, dele iste poglede, kumovi su. Ali neće, evo čujem da je sve bliži dogovoru s Kolindom Grabar Kitarović. To mi govori da je nakon ovoga više nemoguće očekivati da će Škoro i Tompson ikad biti u dobrim odnosima", govori nam sugovornik blizak Miroslavu Škori i dodaje da će u njegovom timu biti visokoobrazovanih ljudi koji su završili prestižne fakultete u svetu, mladih, ali i onih starijih koji su radili još za prvog hrvatskog predsednika Franju Tuđmana.

"Biće i prebega iz predsedničnog najbližeg okruženja", govori sagovornik blizak Škorinu timu, ali ne želi da otkrije imena. Dodaje da će Škoro imati osigurana i velika finansijska sredstva, odnosno da s novcima neće imati nikakvih problema tim više jer su, kako naglašava, hrvatski iseljenici odlučili da finansiraju upravo Miroslava Škoru, dok su se, dodaje, hrvatski preduzetnici podeljeni. Iz kruga predsednice Kolinde Grabar-Kitarović govori se kako bi ona trebala da koristi Tompsonovu pesmu “Lepa li si” u kampanji, a možda čak i zapevati na proslavi Dana pobede u Gospiću, gde bi trebao da nastupi upravo Tompson.

Navodno bi se tamo predsjednica trebala da pojavi sa porodicom i tako poslati poruku desnim glasačima. Iako se govori kako su pregovori između Tompsona i predsednice u toku i da je spona Ante Deur, predsedničin savetnik za veterane, koji je s Tompsonom prijatelj već godinama. Deur za Express kaže kako on nikad ne krije prijatelje i ljude s kojima je dobar, ali i to da on nije ništa dogovarao u ime predsednice, a da se to tiče saradnje s Tompsonom.

"Tompson je moj prijatelj, poštujem ga, ja i moja porodica slušamo njegove pesme. Poštujemo ga kao čoveka, branitelja i prijatelja. Što se tiče predsedničkih kandidatura, smatram da svatko može biti biran i birati te da je legitimno da svako želi neki novi izazov u karijeri i životu. To poštujem. Ali Hrvatskoj treba državnik i to imamo u predsednici države. Smatram da je osnova naše države Domovinski rat, a to isto smatra i predsednica. To je ono što me posebno jako veže uz nju", govori nam Deur. O koncertu u Gospiću koji bi se trebao održati za Dan pobede, 5. avgusta, ne zna ništa. Ni Tompsonov menadžer Denis Pletikosa nije ništa želeo da komentariše, ali činjenica je da je Tompson primio pozivnicu da peva u Gospiću. U međuvremenu, nakon izlaska štampanog Expressa potvrđeno je da Tompson za Dan pobede nastupa na Krbavskom polju.

"Gospić je dogovoren ima već pola godine. Kad je bila kriza vlasti u Lici, Dado Milinović je dogovorio njegov nastup za Dan pobede. Milinović je u dobrim odnosima s Tompsonom, koji ga je i spasio na neki način u kampanji. Naime, Dado je uzeo pesmu od Mate Bulića za svoju kampanju, na šta je poludio Mate Bulić jer je on blizak HDZ-u i ne želi svađu s njima, a Milinović je išao tad na izbore protiv svoje bivše stranke (HDZ). Bulić mu je zabranio da tu pesmu izvodi pa se Milinović obratio Tompsonu s kojim se dogovorio da koristi pesmu ‘Lepa li si’. Tad je, koliko sam čuo, dogovoren i Tompsonov koncert u Gospiću", govori čovek koji je nekad bio u dobrim odnosima sa Tompsonom.

Dodaje da je Tompsonu bilo u interesu da si osigura angažman što pre jer mu nastup u Kninu ne dopušta kninski gradonačelnik. Ali zato je lani u Kninu na proslavi Oluje nastupio Miroslav Škoro. "Slušajte me, Tompsonu treba podrška predsednice jer on treba imati podršku politike. Pa on živi od muzike, a u zadnje vreme su mu izvan zemlje otkazani koncerti. Nije smeo da nastupiti u Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj, Holandiji, pa čak ni u susednoj Sloveniji. Dakle, mora nastupati u Hrvatskoj, a angažmane većinom dobija od načelnika i gradonačelnika koji su u HDZ-u. Izuzetak je Čehok", govori sugovornik i dodaje da kod takvih zabrana nikad nije reč o formalnoj političkoj zabrani, nego se lokalne udruge pobrinu da protestuju protiv Tompsona i tako mu zabrane nastupe.

S obzirom na to da naš sagovornik odlično poznaje Tompsona, ali i Škoru, upitali smo ga o njihovu odnosu, odnosno zna li kad je to prijateljstvo nagrizeno prvi put. Naš sugovornik kaže da zna i da je to bilo u počecima, još kad je Škoro bio na čelu Croatia Recordsa. Tad on nije hteo da ispuni Tompsonu nešto jer je, kako mi je rečeno, štitio interese kompanije i tad je Tompson odlučio da postane suvlasnik diskografske kuće - Hit Records. "Drugi sukob je izbio oko različitih mišljenja o tadašnjem premijeru i šefu HDZ-a Ivi Sanaderu. Naime, Miroslav Škoro nije se sa Sanaderom našao na istoj talasnoj dužini, između ostalog podržavao je Glavaša otvoreno, s njim je prijateljevao. Na kraju je mandat u Saboru ostavio jer mu se sve smučilo, a istovremeno je Tompson, kako je pokazala afera Fimi media, primio novac od Sanadera da ne peva. Tu su se Škoro i Tompson najviše razišli", otkriva nam sagovornik dodajući kako je ovaj okršaj možda čak i najveći.

Škoru je, naime, posebno zabolelo što ga Tompson nije nazvao nakon što je on doživeo srčani udar. Nakon što se oporavio jedan ga je novinar upitao jesu ga li nazvali kumovi Mate Bulić i Thompson. Škoro je rekao da Bulić jeste, a Tompson nije. "To je to", kratko je rekao Škoro i tad prokomentisao odnos između njih dvojice: “Mediji pišu svašta, to je njihovo pravo. Kum sam njegovu prvom sinu, kontakt je na nivou koliko dopuštaju obaveze, ali naravno da mediji vole to napuhivati preko svih mogućih mera. Najbolje bi bilo pozvati njega da kaže svoj stav ili da dođemo zajedno, što bi mi bilo drago, jer ovdje se radi o odnosu dvoje ljudi koji imaju uspone i padove, ali nema nikakve svađe i nismo se nikad svađali. Možda ne razmišljamo isto o nekim stvarima, ali svađa je nešto čemu ja nisam sklon, a nije ni on”.

Ali, Tompson nije bio tako pomirljiv kad je pre manje od mjesec bio u povorci Hod za život. Tad je prokomentisao Škorinu moguću kandidaturu rečima: “Joj... Ne znam hoće li on ići ni što se događa, nisam baš informiran. Ne znam, ne znam o čemu se radi, voleo bih malo to sve... Preozbiljna je stvar politika i bavljenje politikom, ali videćemo šta se događa. Čovek mora znati gde su mu granice, dakle svi smo mi ograničeni. Budimo ono za šta imamo dara. Ja sam muzičar i osećam da imam poziv da budem muzičar, i po meni je to blagoslov Božji. Ne bih išao u područja u kojima se ne snalazim dobro”. Njegove reči pokazuju da nije uz krštenog kuma svojega deteta.

Joj, Tompson u svom komentaru kao da docira Škori. Poručuje mu zapravo da se uhvati mikrofona, što je omalovažavajuće, pogotovo jer zna da Škoro ima dva fakulteta, doktorat, bavi se proizvodnjom vina, ima nekakvu programersku kompaniju, bio je konzul, saborski zastupnik, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Osijeka... Škoro je svestran i gotovo čime god se bavi radi uspešno", govori sagovornik Expressa blizak Miroslavu Škori.

