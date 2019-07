BACILI UDICU U SPLITU I IZVUKLI MONSTRUMA! Udario me adrenalin, slikao sam ga i bacio nazad!

"Bili smo na Trsteniku, ispod onoga bič bara ispod hotela 'Radisom', tamo kraj bova. Dubina nekih pet-šest metara i vrlo blizu same plaže kad smo ulovili nešto za šta sam u početku mislio da je ugor. Zatim smo ga izvukli na plažu i ustanovili da je morski pas. Imao je nekih 35 do 40 centimetara... Nije nam bilo svejedno, udario nas je adrenalin, pa smo ga samo slikali i odmah vratili u more", ispričao je uzbuđeni momak Slobodnoj Dalmaciji.

Ribolovom se bavi od malih nogu, ali nikada ranije, kaže, nije video ajkulu.

"Kako sam iz Bosne, pecao sam u Vrbasu pastrmke, a na splitskim plažama upecam samo koju srdelu, komarču ili neku divljač, ali nikada morskog psa", ne može on da dođe sebi.

Dok ne stigne zvanična potvrda od stručnjaka s Instituta za ribarstvo o kojoj se vrsti morskog psa radi, redakcija misli da bi to mogao da bude kostelj ili pena, a oni su bezopasni. Ali su jako ukusni i nisu zaštićena vrsta, tako da je mladi kuvar mogao i da ga baci na roštilj.

