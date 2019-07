ISPOVEST BRUTALNO PRETUČENOG KONOBARA IZ HRVATSKE: Jedan mi je s leđa razbio flašu o glavu, nisu birali čime će me udarati

"Grupa mladića koja je slavila rođendan počela je da zviždi za mnom. Odgovorio sam im da nisam pas da na to reagujem. To je bio povod da mi u glavu doleti pepeljara. Potom su me okružili i počeli su da me udaraju", sa gađenjem se prisetio Danijel Relatić (22).

"Jedan mi je s leđa razbio flašu žestokog pića o glavu. Nisu birali čime će me udarati", kaže Danijel za 24sata.hr.

Na njegovom licu su licu vidljive masnice i tragovi brutalnog premlaćivanja. Kaže da su ga udarali sa svih strana. U odbranu mu je priskočila tri godine mlađa sestra, koja se tu noć nalazila u lokalu.

foto: Printscreen/Index.hr

Ubrzo se iz grupe od sedam napadača izdvojio mladić koji je pokušao da ga zaštiti i koji se sukobio sa ostalima iz društva koji nisu pokazali nimalo milosti prema slabijem u odnosu na njih.

"Najviše mi je smetalo pasivno ponašanje vlasnika kluba koji se šetao lokalom i ih molio da prestanu umesto da ih energično spreči", tvrdi Danijel za 24sata.hr.

Nakon osam minuta batina klonuo je na sto. Vlasnik ga je izveo iz lokala i smestio u kola Hitne pomoći koja su ga odvezla u bolnicu. U noćnom klubu radio je tri nedelje i kaže da se na posao ne misli da se vraća.

foto: Profimedia

U javnost je, priznaje, istupio samo sa jednim ciljem, a to je da se nasilju stane na put. Snimak brutalne tuče proširio se i društvenim mrežama, pa je 24sata.hr potražio vlasnika slatinskog kluba. Samo je rekao da odgovore da se odgovori potraže kod merodavnih.

U PU virovitičko-podravskoj potvrdili su napad na mladića i rekli da kriminalističko istraživanje još traje i da ne mogu da iznose više informacija.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Screenshot

Kurir