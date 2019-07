HRVAT STIPO NE DA SVOJU SESTRU SRPKINJU: Dragicu nisam video 34 godine, barem da se još toliko družimo! NIŠTA NAS NEĆE ODVOJITI!

"Godinama sam se raspitivao kod svih mogućih, ali niko nije znao da mi kaže gde je moja sestra", prepričava Stipo Jeleč (51). Jedino što je saznao jeste da živi u Srbiji, a onda ju je, gledajući reportažu Telegrafa, pronašao posle 34 godine potrage - kao beskućnicu.

Dragicu je pre toga video samo nekoliko puta. Ona je njegova polusestra iz očevog prvog braka, a otac, koji je njezinu majku ostavio dok je s njom bila trudna, o svojoj prvoj ćerki nije nikad ništa govorio.

"Da mi je sestra saznao sam od drugih. Jednom, na proštenju povodom Svete Ane, ugledao sam devojku i nešto mi je reklo da je to moja sestra. Bila je 1984. Prišao sam joj i pokazao ličnu kartu. Oboje smo plakali. No, nismo se videli još puno puta", seća se on. I dok je njemu život omogućio da napravi kuću i zasnuje porodicu, Dragica je s mamom spala na život u starom trolejbusu.

foto: Printscreen YouTube/Nova TV

Čovek: Stipo Jeleč

"Razmišljao sam šta da joj kažem. Kad sam je ugledao, odmah sam je prepoznao. Ona mene nije. Pitao sam je koga bi najviše volela da vidi. Tada je rekla: 'Ti si moj brat'", priča on još uvek u neverici. Na pitanje kako se osećao kada je posle 34 godine ugledao sestru, uzvraća protupitanjem.

"A kako biste se vi osećali? Normalno, radosno i uzbuđeno. Neka se svako stavi u moju kožu i znaće kako mi je bilo", kaže Stipo i dodaje da ga je posebno potreslo to što mu sestra živi kao beskućnica.

"Zgrozilo me kad sam video u kakvim uslovima živi. To je katastrofa, pokušavam da joj pomognem", priznaje on i dodaje da mu je prvi zadatak da joj pomogne.

foto: Printscreen YouTube/Nova TV

Dragica s majkom živi u napuštenom trolejbusu

"Nudio sam joj da joj poklonim našu kuću u Bosni, ali ona tamo sad ne zna nikog. Kome da se vrati posle više od trideset godina? Zato sam odlučio da skupljam pomoć za nju. Neka svako da koliko može, i deset kuna njoj puno znači", razmišlja on naglas i kaže da ih više ništa neće razdvojiti.

"Nismo se vidjeli 34 godine. Daj Bože da se družimo bar još toliko", zaključuje Stipo. Novac za polusestru Dragicu i njezinu majku skuplja preko svog računa HR4623600003243685944 (Zagrebačka banka).

Stipo i Dragica dogovorili su se da se opet vide u septembru. On je odrastao s tri mlađe sestre, a najstarija će tada s njim u Beograd. Namerava da upozna s Dragicom i druge dve sestre, ali i svoju decu, koja žive u Nemačkoj.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir