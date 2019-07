OVO JE LET IZ PAKLA! URLANJE, SKAKANJE, POVRAĆANJE: Zbog pijanih Britanaca poletanje aviona za Zadar kasnilo 2 sata, ali se horor nastavio i u vazduhu! (VIDEO)

Putnici na letu koji inače traje oko tri i po sata počeli su da prave probleme i pre poletanja pa su izazvali su njegovo kašnjenje. Kako piše Mančester Ivning Njuz, let je sa terminala broj 3 trebao da odleti u 17:40 sati, međutim na kraju je poleteo u 19:23 sati. U Zadar je sleteo u 23 sata.

Među 70 putnika na spomenutom letu našli su se i Aneta Žukov (24) i njen dečko Pjotr Nesan (32), koji su rekli da većina putnika putovala na festival Hard Ajland koji se od 7. do 11. jula održava na plaži Zrće na ostrvu Pag.

Nepristojno ponašanje pijanih putnika snimljeno je, a kako piše Dejli Mejl, na snimcima se može videti kako putnici urlaju jedni na druge, dok jedan povraća po sebi i prolazu između sedišta. Videvši to, neki od putnika su počeli da se smeju. Putnik koji je povratio kasnije je snimljen kako spava na svom mestu.

Žukov je rekla da putnici nisu hteli da se vežu sigurnosnim pojasevima i da su tokom emitovanja poruke o sigurnosti urlali jedni na druge. "Atmosfera u avionu je bila slična onoj u noćnom klubu, samo što nije bilo jake muzike", rekla je Žukov i dodala da je trojicu putnika po sletanju u Zadar uhapsila policija.

"Kao da sam bila u džungli s divljim životinjama. Bio je to pakao na zemlji. Bio je to najgori let u mom životu. Potpuno odvratno. Urlali su i skandirali, a osoblje ih nije moglo da smiri. Bili su van kontrole. Potpuno neprihvatljivo ponašanje. Svi su bili pijani. Osoblje leta pretilo im je izbacivanjem iz aviona. Očigledno su bili pijani pre nego što su ušli u avion. Niko tokom leta nije mogao da kupiti alkohol jer su ovi bili toliko pijani. Grozno iskustvo."

Žukov je neke od putnika videla i pre nego što su se ukrcali na let. "Vozili su se na svojim kovčezima i pili su u aerodromskim kafićima", dodala je.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

Foto: Screenshot

Kurir