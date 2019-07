HRVAT OSTAO ŠOKIRAN KADA JE VIDEO ŠTA TURISTI VADE IZ GEPEKA: Jutros sam ZINUO KO DABAR na 5 kubika drva, mislio sam da sanjam! (FOTO)

Malo ovoga, malo onoga, dodaj još i ovo, neće se baciti sigurno... Otprilike tako razmišlja prosečan srpski turista kad kreće na odmor. I dok se okrene, gepek je pun hrane i kojekajvih potrepština - zlu ne trebalo. Svako od nas je, makar jednom to iskusio, uključujući i čuveni ručni frižider, bilo da je pun, ili prazan za tamošnje potrebe.

Popularni hrvatski bloger koji se na mrežama potpisuje kao Bloger Krule, postavio je na svoju stranicu šokantnu fotografiju turista koju je snimio na jednoj benzinskoj pumpi koja se nalazi na putu ka Jadranskom moru, a koje su izazvale pravu lavinu komentara. Naime, na tim slikama se vidi kako grupa turista iz svojih automobila vadi kanistere sa gorivom, nakon čega su krenuli da isto sipaju u rezervoar.

"Ja sam jutros zino ko dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo! Pičim jutros, ama sad malopre, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, da popijem kafu. Pijem tu kafu, pušim, a ispred mene, stranci, turisti (ne bi sad iz koje su države). Otvaraju gepek na škodi (vidi se na slici), vade pola stvari iz njega, od toalet papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane, itd. itd, a i vade 4 kanistera od 10 litara. Pomislim u sebi "Gledaj al vino deru!".

Potom stvari vraćaju nazad, otvaraju prvi kanister, reko je**lo majku kud ranom zorom po vinu, kad ono, otvara ovaj vratašca na autu, ja sam mislio da sanjam! ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na je*enoj benzinskoj! Oni su jeeeee*eno gorivo poneli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu gepeka, svojim očima sam video! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće, a u tome su im pomogle i žene koje su se kasnije pojavile.

Pa hleb te je**, pola države pizdi na migrante jer to su kao prikiriveni teroristi, a nama su zapravo turisti teroristi, jer ovaj da se sa nekim sudario, gljiva od ekslozije bi se videla 4 okruga dalje, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču, paški jaganjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu., a verujem i zapalio olimpijski plamen, je**m li ga, gde već."

Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši, odneće ga ovi kući u kanisterima. I ne, nisu Česi - stajalo je u Krletovom postu.

Zamaglio je registarsku tablicu, tako da može samo da se nagađa odakle dolaze ovi "tempirani tursisti", ameđu osumnjičenima su prema komentarima, Poljaci, Rumuni, Srbi, Bosanci...

Kurir.rs

Foto Facebook

Kurir