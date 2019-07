FIJASKO TURISTIČKE SEZONE U HRVASTKOJ: 94.174 manje gostiju i 501.019 manje noćenja u prvoj polovini juna nego u istom nego prošle godine!

Hrvatska je u prvoj nedelj juna (od 1. do 8. ) zabeležila 90.000 gostiju manje nego u istom periodu lani. Osim toga, zabeleženo je i 400.000 noćenja manje nego u istom periodu prošle godine. Međutim poslednji pocaci pokazuji da je još gore od toga.

Index je došao do najnovijih podataka iz sistema eVisitor koji uključuju period do 12. juna. Od 1. do 12. juna u Hrvatskoj je 94.174 manje gostiju i 501.019 manje noćenja nego prošle godine. U hotelskom smeštaju pad je gotovo zanemariv, ali zato je veliki pad u privatnom smeštaju.

U apartmanima i drugom privatnom smeštaju je 61.913 manje gostiju i čak 321.894 manje noćenja nego u istom periodu lani. Broj gostiju i noćenja pada u svim jadranskim županijama - Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj. Najviše je pao broj turista iz Češke, Poljske i Nemačke.

Ako se ovakav trend nastavi to bi znači da će ovogodišnja turistička sezona podbaciti.

