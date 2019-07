LJUBITELJ ANTE GOTOVINE KRVNIČKI PRETUKAO STARCA KOJI JE BRANIO HRVATSKU ZASTAVU: U napadu na pulskog penzionera (67) učestvovao i HRVATSKI GARDISTA (VIDEO)

Prema neslužbenim informacijama, njih su trojica zajedno bili u celonoćnom provodu. Policija je odmah u nedelju navečer uhapsila huligane, jednoga u Puli, a dvojicu u Zagrebu, pa će u utorak bili ispitani u Državnom tužilaštvu. Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je pripadnik Hrvatske vojske učestvovao u napadu na stariju osobu. Tvrde da je njihov pripadnik u napadu učestvovao izvan radnog vremena i van redovne službe.

Dugo nije zabeležen ovakav bezrazložni i huliganski napad vojnika na civilnu osobu. Vrh MORH-a i HV-a u ponedeljak su najoštrije osudili napad u Puli i istaknuli da oštro sankcionišu bilo kakav oblik nasilja.

Osim toga, major Krešimir Kršinić, zapovjednik mehanizirane bojne “Tigrovi”, Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, telefonskim je putem kontaktirao obitelj Evelina Valea i izvinio se zbog nedopustivog ponašanja pripadnika HV-a te oštro osudio napad i izrazio žaljenje.

Porodica je to prihvatila. Potom je Kršinić lično u ponedeljak u popodnevnim satima stigao u Pulu i posetio Evelina Valea u pulskoj bolnici pa mu se ispričao zbog nemilog događaja u kojem je učestvovao pripadnik njegove postrojbe.

Kako se nezvanično saznaje, vojnik Bitunjac je oko dve godine pripadnik Hrvatske vojske. Na njegovu Fejsbuk profilu je zajednička fotografija s Antom Gotovinom. Ispod nje stoji natpis: “Nema dalje...”

“Ako se kriminalističkom istragom utvrdi da je pripadnik počinilac krivičnog dela, protiv njega će se pokrenuti kazneni i stegovni postupak”, naglašavaju iz MORH-a. U tom slučaju Bitunjca gotovo sigurno čeka nečasni otpust iz vojske.

"Oko 6.10, 6.15 sati na trg su došla njih trojica i počeli su ljuljati hrvatsku i istarsku zastavu. Rekao sam da puste zastavu na miru i idu svojim putem. Jedan je pitao kada se otvara kafić, a ja sam mu rekao u 8.30. Onda su otišli, ali su se nakon sat vremena vratili i jedan me počeo lupati po glavi, pa iza, a kada sam se digao, bacio je stolicu na mene. To se vidi na snimci. Kada sam bježao, pao sam pa su me počeli lupetati cipelama", ispričao je Vale koji će još nekoliko dana ostati u bolnici. Rekao je da napadače nije poznavao.

"Video sam ih prvi put u životu. Pre toga mi ništa nisu rekli. Bez reči su me počeli udarati, stavili su kapuljače na glave i lupali me. Ni sam ne znam koliko su me dugo tukli. Onda sam s terase pobegao prema pošti i obezbeđenju. Mislio sam makar će me on zaštititi, ako ništa drugo. Jer, on ima pištolj. A ja da sam imao pištolj, ubio bih ih. Ali su nestali", rekao je Vale.

Dodao je da je u kafiću privremeno radio kao čuvar tokom festivala, a inače je

u mirovini pa povremeno radi.

