HRVATI IZMET MAGARACA PRODAJU KAO SUVENIR! Mušterije čak i ne pitaju za cenu, bitno im je da donosi sreću!

"To je magareće go*no i kao suvenir ide odlično. Nazvali smo ga „Lucky Donkey Shit“, to je srećno go*no i zato ga domaći i strani turisti rado kupuju. Nije nama to tako lako, oko toga ima mnogo posla. Naš magarac kad se pokenja, napravi celu hrpu, ali samo jedno go*no je po svom sastavu drugačije i mi ga u toj hrpi moramo naći. Srećom, relativno lako se prepozna, jer je prepuno trave i sasvim je drugačije po svom sastavu. Kad ga izdvojimo, stavimo ga u kutiju i prodajemo", ispričao je Sebastijan Jagić, čiji je otac Goran pokrenuo ovaj biznis.



Cena bizarnog suvenira je 40 kuna, oko 5,5 evra.



"Ljudi čak i ne pitaju za cenu. Njima je bitno da donosi sreću i otputovala su go*na naših magaraca svuda po Evropi", kaže Sebastijan Jagić.



On dodaje da ovaj tip izmeta nema nikakav miris.



Kurir.rs/Zadarski.hr

Foto:Profimedia

Kurir