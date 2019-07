SNIMAO SA BRODA USRED STRAŠNE OLUJE U ISTRI: Nisam nikad video ovako nešto, nije nam bilo svejedno! (VIDEO)

"Doživeo sam oluje, ali ovako nešto... Bilo je to nešto posebno", ispričao je ribar Marin Bočina, koji je u petak, tokom nevremena u Istri, isplovio na brodici.

Kaže da se sve smirilo oko jedan sat posle ponoći.

"Nikad nisam doživeo ovakvo nevreme. To je prostor dosta plitkog mora. Nije me bio strah, brod je veliki i siguran, ali nikome nije bilo svejedno. More je išlo preko brodova", rekao je Marin.

S posadom je plovio na potezu između Pule i Rovinja.

"Grmljavinske oluja stigla je iz Italije, sporo se približavala obali pa su nautičari imali nekoliko sati da se sklone na sigurno", objavili su iz Istrameta.

Savet ribarima je bio da ne isplovljavaju.

Za samo dva sata zabeleženo je 8.000 munja iznad Istre i Kvarnera.

"Ne može se uvek verovati prognozi. Na kraju je sve dobro ispalo. Kako smo prošli? Super, ulovili smo 4,5 tona ribe", zaključio je.

