KOLINDA DEMANTUJE PISANJE DŽERUSALIM POSTA: Netačno je da sam BiH prozvala nestabilnom i povezivala je sa terorizmom! (FOTO, VIDEO)

Izraelski list objavio je kako je Kolinda Grabar-Kitarović, koja boravi u poseti Izraelu, rekla da je BiH "vrlo nestabilna i da su je u određenom pogledu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama".

"Zemlja je pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova", prenosi list u internet izdanju navodnu izjavu hrvatske predsednice.

foto: AP

"Jeste li rekli ono što piše Džerusalem Post?", pitali su danas novinari Grabar-Kitarović: "Apsolutno ne", odgovorila je ona i dodala: "S predsednikom Izraela razgovarala sam u kontekstu u kojem govorim o BiH i drugim susednim državama i što sam, uostalom, rekla na pres konferencijama pre susreta s predsednikom Rivlinom i s Netanijahuom - a to je da naše susedne države želim što pre videti u članstvu EU. Nisam davala intervjuje i nisam davala izjave novinarima, mimo te dve pres konferencije", kazala je Grabar Kitarović, prenosi N1.

Upitana da komentariše oštre reakcije iz BiH, Grabar Kitarović kaže: "To su komentari na komentare jedne novinarke... ponavljam to nisam rekla. Žestoke reakcije koje upoređuju Hrvatsku sA fašizmom u potpunosti odbacujem, to je totalni nonsens." Prema njenim rečima, došlo je vreme da se porazmisli o odnosima RH i BiH.

"Upravo suprotno, u poslednje vreme nažalost vidimo niz koraka koje BiH produzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni..Trebalo bi da razgovaramo o saradnji, kako možemo jedni drugima pomoći u rešavanju problema", rekla je ona.

Hrvatska je tu i ostaje spremna pomoći svakoj susednoj državi uključujući i BiH u procesu reformi, kako bi što pre postala članica EU, dodala je predsednica Hrvatske.

U međuvremu se oglasio i njen kabinet porukom da je "u međudržavnim odnosima vrlo je neuobičajeno reagovati na neproverene napise medija".

"Svaka država najprije bi poslala svog ambasadora u Hrvatskoj da proveri navode, pa bi onda reagovala na odgovarajući način", navodi se u saopštenju njenog kabineta.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: EPA

