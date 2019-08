MOMCIMA POSLUŽAVNIKOM RAZBILI ZUBE, A POLICIJA TRAŽI LEKARSKO: Šokantan snimak posle krvavog napada na sezonce u Dubrovniku!

Snimak počinje izjavom policajca: "Ako u izjavi ne bude sigurno da ste vi sigurni, ako vi to meni ne potpišete..." Svedok je time ostala malo zbunjena jer joj nije bilo jasno kako će tokom davanja izjave u policiji biti sigurna jer jedino što tamo može reći je da je napadač jedan od konobara. Zatim pita policajca kako će u policiji reći ko je sigurno napadač ako ga ona može jedino pokazati.

"Vi ćete u policiji izjaviti da ste ga pokazali policijskom službeniku", rekao joj je policajac. Policajcu se zatim obraća vlasnik Vidak koga zanima zašto su privedena samo dvojica napadača dok treći i dalje radi u restoranu.

Vidak: U čemu je razlika između dvojice napadača koji su odvedeni i trećeg koji nije odveden?

Policajac: Razlika je u tome, gospodine Vidak, što ja trenutno raspolažem sa dva policijska službenika koji trebaju odvesti vašu dvojicu da im se ukaže lekarska pomoć.

Vidak: Ja sam došao, ja ću ih odvesti na hitnu.

Policajac: Odlično, izvolite poći... Za vašu drugu informaciju: dok se ne identifikuje koje povrede vaši radnici imaju, ne zna se ni po kom se zakonu postupa.

Vidak: On ima slomljeno čelo i slomljene zube...

Policajac: Gospodine, jeste li vi po profesiji doktor?

Vidak: Ne, nisam.

Policajac: Jeste li vi po profesiji državni tužilac?

Vidak: Ne.

Policajac: Jeste li ijedno ovlašteno telo koje će konstatovati povredu i okarakterisati krivično delo?

Vidak: Ja sam osoba zdravog razuma...

Policajac: Ako ste vi osoba zdravog razuma, onda će vam zdravi razum naloži da osobi kojoj nisu identifikovane telesne povrede, kao teške telesne povrede ili lake telesne povrede, da se ne može identifikovati o kakvom se delu radi.

Vidak: Gospodine, moj kolega ima slomljeno čelo i slomljene zube.

Policajac: Dok to ne stoji na papiru, on za mene nema ništa.

Vidak: Nema ništa? Možete li ga pogledati?

Policajac: On za mene ima vidljivu telesnu ozljedu glave, ali dok to nije kvalifikovano od lekara, on za mene...

Vidak: Ali imamo dva svedoka koji će potvrditi da napadač slobodno hoda i radi svoj posao...

Policajac: Kad se, gospodine, meni ispuni uslov... Gospodine, je li vi mene slušate? Ja sam vam rekao: slobodno idite gore, odvedite vaše da im se pomogne, a onoga trenutka, za sat ili dva, kad vidite da policija po nečemu nije postupila, onda se žalite. A do tad nemojte meni na terenu dirigovati s kakvim ja ljudstvom raspolažem i u kakvu ću se akciju upustiti.

Snimak razgovara tad završava.

Podsetimo, sinoć oko 21:30 ispred restorana u Pilama trojica konobara napala su dvojicu sezonaca iz Slavonije koji podno restorana iznajmljuju kajake.

Trojica napadača su uhapšena i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje.

